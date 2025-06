Papst über „hochentwickelte Waffen“: Warnung vor neuer Barbarei

Während sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten immer höher schraubt, warnt Papst Leo XIV. vor der Versuchung „mächtiger und hochentwickelter Waffen“ und einer „Barbarei, die weitaus größer ist als in früheren Zeiten“.

Bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz verwies Papst Leo auf die Kriegsschauplätze in der Ukraine, dem Iran, Israel und Gaza. Das Herz der Kirche sei „zerrissen von den Schreien“, die von dort kämen, so der Papst.

Leo warnt vor neuer Barbarei

„Wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen!“, schärfte er ein. „Im Gegenteil, wir müssen die Verlockung mächtiger und hochentwickelter Waffen als Versuchung zurückweisen. Da im heutigen Krieg alle Arten von wissenschaftlichen Waffen eingesetzt werden, droht seine Grausamkeit die Kriegsparteien zu einer Barbarei zu führen, die weitaus größer ist als in früheren Zeiten“, so Leo XIV. mit Blick auf die hochtechnisierte Kriegsführung heute.

Mit Krieg ist alles verloren

Der Papst wandte sich dann, an Friedensmahnungen seiner Vorgänger anschließend, direkt an die Staatenlenker: „Im Namen der Menschenwürde und des Völkerrechts wiederhole ich daher gegenüber den Verantwortlichen, was Papst Franziskus zu sagen pflegte: Krieg ist immer eine Niederlage! Und mit Pius XII.: Nichts ist mit dem Frieden verloren, aber alles kann mit dem Krieg verloren sein.“ Dieses Zitat entstammt der Radioansprache, die Pius XII. am 24. August 1939 angesichts des drohenden - und letztlich ausgebrochenen - Zweiten Weltkrieges an die Adresse der Regierenden richtete.

