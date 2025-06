Papst: Das Geschenk der Liebe teilen

In seiner Katechese nach dem Mittagsgebet hat Leo XIV. an diesem Sonntag an die Werte des Teilens und der Liebe erinnert und zur Teilnahme am Fronleichnamsfest aufgerufen, das in Rom an diesem Sonntag mit einer Papstmesse und Prozession begangen wird.

Lesen Sie auch 22/06/2025 Wortlaut: Papst Leo beim Angelus am 22. Juni 2025 Was Papst Leo XIV. an diesem Sonntag beim Angelus sagte, lesen Sie hier im Wortlaut in der offiziellen deutschen Übersetzung. 22/06/2025 Papst über Iran und Nahost-Konflikt: die Menschheit schreit nach Frieden und Vernunft „Denken wir daran, wie schön es ist, wenn wir ein Geschenk machen – vielleicht ein kleines, unseren Möglichkeiten entsprechend – und wir sehen, dass es dem Beschenkten gefällt“, so Papst Leo XIV. beim Mittagsgebet. Trotz seiner möglichen Schlichtheit schaffe es eine noch engere Verbindung mit dem Beschenkten. Einladung zum Teilen In der Eucharistie geschehe dies zwischen uns und Gott, erklärte der Papst weiter: „Der Herr nimmt Brot und Wein, die wir auf den Altar legen, zusammen mit dem Opfer unseres Lebens an; er segnet sie, heiligt sie und verwandelt sie in den Leib und das Blut Christi, das Opfer der Liebe zum Heil der Welt.“ Durch die Annahme der Gaben vereine sich Gott mit den Menschen. „Und er lädt uns ein, uns mit ihm zu vereinen, indem wir sein Geschenk der Liebe mit ebenso großer Freude empfangen und teilen.“ Der Papst ging vom Tagesevangelium (Lk 9,11-17) aus, in dem vom Wunder von den Broten und den Fischen die Rede ist. Dass aus den bescheidenen Gaben der Menschen ausreichende Verpflegung für alle entstehe, sei „jenseits des Wunderhaften“ ein Zeichen, dass daran erinnere, „dass die Gaben Gottes, auch die kleinsten, umso stärker wachsen, je mehr sie miteinander geteilt werden“, so Papst Leo XIV.. Papstmesse am Sonntag live In einigen deutschen Bundesländern sowie im Vatikan ist Fronleichnam ein Feiertag, in Italien jedoch nicht. Darum wird das Fest am darauffolgenden Sonntag begangen. Papst Leo XIV. feiert aus diesem Anlass an diesem Sonntagabend eine Messe in der Lateranbasilika und nimmt anschließend an der Prozession zur nahe gelegenen Kirche Santa Maria Maggiore teil. Radio Vatikan überträgt live und mit deutschem Kommentar ab 17.00 Uhr auf www.radiovatikan.de. Kirchenfest seit 1264 Fronleichnam bedeutet „Fest des Leibes und Blutes Christi“. Es wurde 1264 von Papst Urban IV. als allgemeines Kirchenfest eingeführt. Katholiken begehen den Feiertag mit festlichen Prozessionen, bei denen sie eine geweihte Hostie in einem verzierten Schaugefäß, einer Monstranz, feierlich durch die Straßen tragen. Damit drücken sie die Überzeugung aus, dass Gott in Brot und Wein unter ihnen ist. (vatican news – pr)

