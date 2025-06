Papst an Jungdiplomaten: Pflichtjahr in Mission ist „Krönung Ihrer Ausbildung“

Es ist ein oft entsagungsvoller Dienst an den Peripherien, den die Diplomaten des Heiligen Stuhles leisten. Papst Leo hat Nachwuchsdiplomaten, die soeben das neu eingeführte Pflichtjahr in der Mission absolviert haben, zu Sanftmut und zu beständiger Nähe zu den Menschen aufgerufen.

„Welche Aufgaben Ihnen auch anvertraut werden, wo immer Sie sich auf der Welt befinden, der Papst muss auf Priester zählen können, die im Gebet wie in der Arbeit nicht zögern, den Menschen und den Kirchen durch ihr Zeugnis seine Nähe zu schenken“, sagte der Papst laut Redemanuskript den Absolventen der päpstlichen Diplomatenakademie an diesem Freitag im Vatikan. Er rief die jungen Geistlichen dazu auf, ihr Priesteramt „mit Demut und Sanftmut auszuüben, mit der Fähigkeit zuzuhören“. Und er dankte ihnen „für die Fügsamkeit und Selbstverleugnung, mit der Sie sich im vergangenen Jahr in den unterschiedlichsten Kontexten eingesetzt haben.“

Papst Franziskus hatte in den letzten Wochen seines Pontifikats die Ausbildung der päpstlichen Gesandten an der bald 325 Jahre alten Päpstlichen Diplomatenakademie reformiert. Schon zuvor hatte er für sie ein verpflichtendes Jahr in der Mission eingeführt, das zwischen dem Abschluss der Akademie und der ersten Entsendung eingefügt ist. Sein Nachfolger Leo, der selbst – anders als Franziskus – lange in der Mission gearbeitet hat, ließ erkennen, dass er diese Maßnahme für außerordentlich hilfreich hält: Er bezeichnete das Missionsjahr der Nachwuchs-Diplomaten als „Krönung“ ihrer Ausbildung.

„Hirten mit Bodenhaftung“

Vergangene Woche hatte Papst Leo bereits die derzeit an der Akademie studierenden Priester in Audienz empfangen und sie gebeten, „Hirten mit Bodenhaftung zu sein“ – Franziskus habe das in seinem Papier zur Reform der Ausbildung „Das Petrusamt“ gut beschrieben, erklärte Leo an diesem Freitag. Er selbst betonte einmal mehr, er sei in seinem Dienst, in dem er die Sorge für alle Ortskirchen wahrzunehmen habe, unverzichtbar angewiesen auf „den treuen und unersetzlichen Dienst des Staatssekretariats und der Päpstlichen Repräsentanten, mit denen Sie bald zusammenarbeiten werden“.

Anspruchsvolle Ausbildung in Rom

Je nach Vorkenntnissen dauert die Ausbildung an der Diplomatenakademie ein bis vier Jahre, in den meisten Fällen zwei bis drei. Die jungen Priester absolvieren in dieser Zeit ein Doppelstudium, das als sehr anspruchsvoll gilt. Sie erwerben ein Doktorat an einer päpstlichen Universität, bevorzugt in Kirchenrecht. Zusätzlich erfolgt die eigentliche diplomatische Ausbildung am Haus. Pro Jahr schließt rund ein Dutzend Männer ihre Ausbildung ab; offizielle Zahlen gibt die Diplomatenakademie nicht heraus. Die Abbruchquote liegt angeblich nicht höher als im Priesterseminar, was etwa 20 Prozent entspräche.

Präsident der Akademie ist seit 2023 Erzbischof Salvatore Pennacchio (72), ein erfahrener Vatikandiplomat mit Stationen unter anderem in Thailand, Myanmar, Indien und Polen.

(vatican news – gs)