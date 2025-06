Festakt in der Sixtina (@Vatican Media)

Papst ehrt rumänischen Märtyrer-Kardinal

Papst Leo XIV. hat am Montagabend in der Sixtinischen Kapelle an einem Festakt zu Ehren von Iuliu Hòssu (1885-1970) teilgenommen. Der griechisch-katholische Bischof aus Rumänien hat während des Holocaust Tausende von Juden gerettet; in kommunistischer Zeit wurde er zum Märtyrer.

Lesen Sie auch 02/06/2019 Papst spricht in Rumänien Märtyrer-Bischöfe selig Papst Franziskus hat in Blaj (Rumänien) sieben griechisch-katholische Bischöfe seliggesprochen, die während des kommunistischen Regimes zwischen 1948 und 1970 in Haft gestorben ... Hòssu sei ein „Mann des Dialogs und ein Prophet der Hoffnung“ gewesen, so Leo. Seine Freundschaft zur jüdischen Gemeinschaft von Rumänien sei auch heutzutage eine starke Inspiration. Es gehe um „Geschwisterlichkeit über alle ethnischen und religiösen Grenzen hinweg“, erklärte der Papst. „Sagen wir Nein zur Gewalt, zu jeder Gewalt, umso mehr, wenn sie gegen wehrlose und hilflose Menschen wie Kinder und Familien ausgeübt wird!“ Tausende von Juden gerettet Als Bischof von Cluj-Gherla habe Hòssu zwischen 1940 und 1944 „dazu beigetragen, Tausende von Juden aus Nord-Transsilvanien vor dem Tod zu retten“, würdigte der Papst. Für Hòssu läuft derzeit ein vor drei Jahren eingeleitetes Verfahren zur Anerkennung als „Gerechter unter den Völkern“; Leos Vorgänger Franziskus hat Hòssu 2019 in Blaj seliggesprochen. Das Parlament in Bukarest hat das laufende Jahr zum „Nationalen Hòssu-Gedenkjahr“ erklärt. Als gläubiger Mensch hat Hòssu nach den Worten von Papst Leo „gewusst, dass die Pforten der Hölle das Werk Gottes nicht überwinden werden“. Der selige Bischof, der von Papst Paul VI. 1969 zum Kardinal in pectore ernannt worden ist, habe seinen Glauben „bis zum Äußersten gelebt, im Gebet und in der Hingabe an den Nächsten“. Der Papst zitierte Hòssu mit den Worten: „Gott hat uns in diese Finsternis des Leidens gesandt, um Vergebung zu schenken und für die Bekehrung aller zu beten“. (vatican news – sk) (@Vatican Media) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.