Papst Leo: „Auf Christus hören“

Papst Leo XIV. hat Ordensleute dazu aufgerufen, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Das sagte er an diesem Freitag bei einer Audienz.

Im Vatikan empfing der Papst die Generalkapitel von zwei Gemeinschaften. Dabei lobte er zunächst die Franziskaner-Minoriten für ihren Vorsatz, bei ihren Kapiteln – also Zusammenkünften – vor allem „von den Dingen Gottes zu sprechen“.

„Es ist nicht unser persönliches Interesse, das uns antreiben soll, sondern das Interesse Christi; es ist sein Geist, auf den wir vor allem hören sollen, um schon in der Gegenwart an der Zukunft zu schreiben… Ihm zuhören – in der Stimme des Bruders, im gemeinsamen Unterscheiden der Gemeinschaft, in der Aufmerksamkeit auf die Zeichen der Zeit, in den Appellen des kirchlichen Lehramts.“

Primat des Gotteslobs

Der Papst erinnerte auch an den „Sonnengesang“, den der hl. Franz von Assisi (1181/82?-1226) vor 800 Jahren verfasst hat. „Ich rufe Euch dazu auf, dass Ihr – jeder für sich, und in allen Euren Bruderschaften – eine lebendige Erinnerung an den Primat des Gotteslobes im christlichen Leben sein mögt.“

Auch für das Generalkapitel des Trinitarier-Ordens fand Leo XIV. einige Worte. „Hört nicht auf, in Eurem Gebet und Eurem täglichen Engagement an alle zu denken, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden! … Diese Ausrichtung auf die Mitglieder der Kirche, die am meisten leiden, wird auch den Blick von Berufenen und von Menschen guten Willens auf diese Realität hinlenken…“

(vatican news – sk)