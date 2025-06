Wortlaut: Botschaft von Papst Leo XIV. an Priester

Hier finden Sie den Text der Botschaft, die Papst Leo XIV. an diesem Freitag zum Weltgebetstag der Heiligung der Priester veröffentlicht hat, in ihrer offiziellen deutschen Fassung.

Sämtliche Wortmeldungen des Papstes in ihrer amtlichen deutschen Fassung werden auf der Internetseite des Heiligen Stuhls veröffentlicht.

BOTSCHAFT DES HEILIGEN VATERS

an die Priester anlässlich des

Weltgebetstags zur Heiligung der Priester

27. Juni 2025 – Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu

Liebe Brüder im priesterlichen Dienst!

An diesem Weltgebetstag zur Heiligung der Priester, den wir am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu begehen, wende ich mich dankbar und voller Zuversicht an jeden einzelnen von euch.

Das aufgrund seiner Liebe zu uns durchbohrte Herz Christi ist das lebendige und lebensspendende Fleisch, das jeden von uns annimmt und uns gemäß dem Bild des guten Hirten verwandelt. Von dort her wird die wahre Identität unseres Dienstes verständlich: Von Gottes Barmherzigkeit erfüllt, sind wir freudige Zeugen seiner Liebe, die heilt, begleitet und erlöst.

Das heutige Fest erneuert daher in unseren Herzen den Ruf zur Ganzhingabe unser selbst im Dienst am heiligen Volk Gottes. Diese Sendung beginnt mit dem Gebet und setzt sich in der Verbundenheit mit dem Herrn fort, der sein Geschenk in uns immer neu belebt: die heilige Berufung zum Priestertum.

„Eintreten in ein weites und grenzenloses Heiligtum“

Sich dieser Gnade zu erinnern bedeutet, wie der heilige Augustinus sagt, in ein „weites und grenzenloses Heiligtum“ (vgl. Bekenntnisse, X, 8,15) einzutreten, das nicht einfach etwas aus der Vergangenheit bewahrt, sondern das darin Enthaltene stets erneuert und aktualisiert. Nur indem wir uns erinnern, leben wir und lassen wir das wiederaufleben, was der Herr uns anvertraut und uns gebeten hat, unsererseits in seinem Namen weiterzugeben. Die Erinnerung vereint unsere Herzen im Herzen Christi und unser Leben im Leben Christi, sodass wir fähig werden, dem heiligen Volk Gottes das Wort und die Sakramente des Heils zu bringen, für eine in Liebe versöhnte Welt. Nur im Herzen Jesu finden wir unsere wahre Menschlichkeit als Kinder Gottes und als Brüder. Aus diesen Gründen möchte ich euch heute eindringlich einladen: Seid Baumeister der Einheit und des Friedens!

„Versöhnung fördern und Gemeinschaft stiften“

In einer Welt, die von zunehmenden Spannungen geprägt ist, auch innerhalb der Familien und der kirchlichen Gemeinschaften, ist der Priester aufgerufen, Versöhnung zu fördern und Gemeinschaft zu stiften. Baumeister der Einheit und des Friedens zu sein bedeutet, Hirten zu sein, die in der Lage sind, zu unterscheiden, und die die Kunst beherrschen, die uns anvertrauten Bruchstücke des Lebens zusammenzufügen, um den Menschen zu helfen, das Licht des Evangeliums in den Schwierigkeiten des Lebens zu finden; es bedeutet, über die Gefühle des Augenblicks, über die Ängste und Moden hinausgehend, weise Betrachter der Wirklichkeit zu sein; es bedeutet, pastorale Angebote zu machen, die durch den Aufbau guter Beziehungen, solidarischer Bindungen und Gemeinschaften, in denen der Stil der Geschwisterlichkeit herrscht, Glauben entstehen lassen und wieder neu hervorbringen. Baumeister der Einheit und des Friedens zu sein bedeutet, sich nicht aufzudrängen, sondern zu dienen. Insbesondere die priesterliche Brüderlichkeit wird zu einem glaubwürdigen Zeichen der Gegenwart des Auferstandenen unter uns, wenn sie den gemeinsamen Weg unserer Presbyterien kennzeichnet.

„Bewahrt das Feuer des Heiligen Geistes, das ihr in der Priesterweihe empfangen habt“

Ich lade euch daher ein, heute vor dem Herzen Christi euer „Ja“ zu Gott und zu seinem heiligen Volk zu erneuern. Lasst euch von der Gnade formen, bewahrt das Feuer des Heiligen Geistes, das ihr in der Priesterweihe empfangen habt, damit ihr in Einheit mit ihm Sakrament der Liebe Jesu in der Welt sein könnt. Habt keine Angst vor eurer Schwachheit: Der Herr sucht nämlich keine perfekten Priester, sondern demütige Herzen, die bereit sind zur Umkehr und bereit, so zu lieben, wie er selbst uns geliebt hat.

Liebe Brüder im Priesteramt, Papst Franziskus hat die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu als Ort der persönlichen Begegnung mit dem Herrn wieder neu empfohlen (vgl. Enzyklika Dilexit nos, 103). Es ist somit ein Ort, wo wir unsere inneren Konflikte und jene Konflikte, die die heutige Welt zu zerreißen drohen, hinbringen und beilegen können, denn »in ihm werden wir fähig, auf gesunde und glückliche Weise miteinander in Beziehung zu treten und in dieser Welt das Reich der Liebe und der Gerechtigkeit aufzubauen. Wenn unser Herz mit dem Herzen Christi vereint ist, ist es zu diesem sozialen Wunder fähig« (Ebd., 28).

„Ein heiliger Priester bewirkt ein Erblühen der Heiligkeit in seiner Umgebung“

Während dieses Heiligen Jahres, das uns einlädt, Pilger der Hoffnung zu sein, wird unser Dienst umso fruchtbarer sein, je mehr er im Gebet, in der Vergebung und in der Nähe zu den Armen, den Familien und den Jugendlichen auf der Suche nach der Wahrheit verwurzelt ist. Vergesst nicht: Ein heiliger Priester bewirkt ein Erblühen der Heiligkeit in seiner Umgebung.

Ich vertraue euch Maria an, der Königin der Apostel und der Mutter der Priester, und segne euch alle von Herzen.

Aus dem Vatikan, am 27. Juni 2025

LEO PP. XIV

(vatican news)