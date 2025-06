Papst an Jugendliche in Chicago: „Unruhe ist nichts Schlechtes“

Papst Leo XIV. hat junge Menschen dazu ermutigt, die innere Unruhe ernst zu nehmen und als Wegweiser zu verstehen. „Unruhe ist nichts Schlechtes“, sagte er in einer Videobotschaft an Jugendliche in seiner Heimatstadt Chicago und weltweit.

Die Ansprache wurde am Samstag bei einem katholischen Jugendtreffen im Baseballstadion der White Sox ausgestrahlt. Anlass war eine vom Erzbistum ausgerichtete Feier zur Wahl von Papst Leo XIV., dem ersten US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. „Wir sollten nicht versuchen, das Feuer zu löschen, die Spannungen, die wir empfinden, oder die Schwierigkeiten, die wir erleben, zu beseitigen oder uns dagegen zu betäuben", erklärte Papst Leo in dem Video. Vielmehr solle jeder sich mit dem eigenen Herzen verbinden und darin erkennen, „dass Gott in unserem Leben wirken kann, durch unser Leben – und durch uns auch andere Menschen erreicht". Der Papst, der dem Augustinerorden angehörte, verwies auf das berühmteste Diktum des Kirchenvaters Augustinus: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir." Diese Unruhe sei kein Mangel, sondern ein Zeichen innerer Lebendigkeit – ein Aufruf zur Suche nach Sinn, Liebe und Berufung. Wer diese Sehnsucht ernst nehme, könne erfahren, dass Gott inmitten der eigenen Fragen und Spannungen anwesend sei und er „vielleicht auf ganz verschiedenen Wegen dich ruft". 40.000 im ausverkauften Stadion Vor rund 40.000 Menschen im ausverkauften Stadion – die Karten kosteten 5 Dollar - und vielen weiteren vor Bildschirmen weltweit lud Leo ein, das eigene Leben in den Dienst anderer zu stellen. Gemeinschaft, Freundschaft und Engagement seien entscheidende Wege, um Hoffnung und Sinn zu finden. „In dem Dienst an anderen, im Aufbau von Gemeinschaft und Freundschaft, können auch wir den wahren Sinn unseres Lebens entdecken", sagte er in seiner frei gehaltenen Botschaft. Mit Blick auf die Erfahrungen junger Menschen in der Pandemie und in einer von Krisen geprägten Gegenwart betonte Leo, dass viele sich isoliert oder vom Glaubensleben abgekoppelt fühlten. Doch gerade jetzt sei es wichtig, auf das eigene Herz zu hören – „auf das Verlangen nach Liebe, auf die echte Suche nach Wegen, mit unserem Leben anderen zu dienen". Der 69 Jahre alte Papst nannte die Jugendlichen „ein Versprechen der Hoffnung für viele von uns". Die Welt brauche ihren Einsatz, ihren Blick über sich selbst hinaus, ihre Bereitschaft zur Mitgestaltung. Leo rief die jungen Menschen dazu auf, „eine Botschaft der wahren Hoffnung und des Friedens unter allen Völkern zu verkünden". „Wenn wir gemeinsam in der Einheit wachsen, dann können wir entdecken, dass dieses Licht heller und heller wird" Im Kontext des Jubiläumsjahres der Hoffnung erinnerte der Papst an die zentrale Rolle der Glaubensgemeinschaft: „Wenn wir gemeinsam in der Einheit wachsen, dann können wir entdecken, dass dieses Licht heller und heller wird – jenes Licht, das unser Glaube an Jesus Christus ist." Zum Abschluss lud Papst Leo dazu ein, sich dem Wirken Gottes zu öffnen: „Nehmt euch einen Moment Zeit, um euer Herz für Gott zu öffnen, für Gottes Liebe, für den Frieden, den nur der Herr schenken kann." Gottes Liebe sei unverdient und zugleich überreich – ein Geschenk, das weitergegeben werden wolle. Mit einem Segen für alle Anwesenden und ihre Familien schloss der Papst seine Video-Botschaft: „Möget ihr immer Leuchtfeuer der Hoffnung sein, ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens für unsere Welt." Mit dem Event einschließlich Gottesdienst im Stadion feierte die Erzdiözese Chicago unter Kardinal-Erzbischof Blase Cupich die Wahl von Robert Francis Prevost zum katholischen Kirchenoberhaupt. Das Programm im Baseballstadion sah Musikbeiträge, Filmausschnitte, persönliche Erzählungen einzelner Gläubiger und Gebete vor. Den Abschluss bildete eine Heilige Messe. Der Ort der Feier war mit Bedacht gewählt: Papst Leo ist ein Fan des Chicagoer Baseball-Teams White Sox. (vatican news – gs)