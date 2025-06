Leo XIV. macht Sommerferien in Castel Gandolfo

Papst Leo XIV. wird die Tradition wieder aufnehmen, im Sommer einige Zeit in Castel Gandolfo zu verbringen. Wie die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Dienstag mitteilte, will sich Leo den halben Juli und das Maria-Himmelfahrt-Wochenende im August in der päpstlichen Sommerresidenz südlich von Rom aufhalten. Inbegriffen sind Messen und Mittagsgebete mit Gläubigen.

Gudrun Sailer - Vatikanstadt

In die Albaner Berge abreisen will der Papst demzufolge am Nachmittag des 6. Juli, wo er sich bis 20. Juli aufzuhalten gedenkt. Am Sonntag, den 13. Juli, um 10 Uhr wird Leo XIV. die Messe in der Päpstlichen Pfarrei des Heiligen Thomas von Villanova in Castel Gandolfo feiern und um 12 Uhr das Angelusgebet auf dem Platz der Freiheit vor dem Apostolischen Palast sprechen.

Messe in Albano

Am Sonntag, dem 20. Juli, besucht das Kirchenoberhaupt laut der Mitteilung das nahe gelegene Städtchen Albano, in dessen Kathedrale er um 9.30 Uhr eine Messe feiern will. Zurück in Castel Gandolfo, betet er den Engel des Herrn mit den Gläubigen auf dem Vorplatz der Sommerresidenz. Im Anschluss kehrt Leo XIV. in den Vatikan zurück. In Rom findet von 28. Juli bis 3. August das Jubiläum der Jugend statt, zu dem sich Zehntausende junge Menschen angesagt haben.

Die Fassade des Papstpalastes in Castel Gandolfo

Hier zum Nachhören

Wann genau der Papst danach wieder nach Castel Gandolfo zurückkehren will, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Bestätigt ist aber, dass er am Freitag, den 15. August, um 10 Uhr die Messe zum Hochfest Maria Himmelfahrt in der Päpstlichen Pfarrei von Castel Gandolfo feiern wird, gefolgt vom Angelusgebet auf dem Vorplatz des Palastes. Auch das Mittagsgebet zwei Tage später, Am Sonntag, den 17. August, findet in dieser Form statt. Am Sonntagnachmittag kehrt Leo XIV. in den Vatikan zurück.

Vier Generalaudienzen im Juli entfallen

Im Juli sind laut der Mitteilung der Präfektur alle Privataudienzen sowie die vier Mittwochs-Generalaudienzen am 2., 9., 16. und 23. Juli ausgesetzt. Die Generalaudienzen will der Papst am 30. Juli wieder aufnehmen.

Der Schreibtisch in der päpstlichen Sommerresidenz, zuletzt genutzt von Papst Benedikt VI.

Sommerresidenz der Päpste

Papst Leos Vorgänger Franziskus (2013-2025) hatte auf eine Nutzung von Castel Gandolfo (auch: Castelgandolfo) als päpstliche Sommerresidenz verzichtet und den Renaissance-Palast als Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch der große Park rund um den Palast stand Touristen offen. Franziskus selbst verbrachte jeden Sommer in seiner Residenz Santa Marta im Vatikan und machte dort auch Urlaub, indem er seine Audienzen im Juli stark zurückfuhr.

Die Päpste vor Franziskus nutzten Castel Gandolfo von Juni bis September als Sommerresidenz und machten zusätzlich ein bis zwei Wochen Urlaub, etwa in den Bergen Norditaliens wie Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Papst Leo hat sich nun für eine Zwischenform entschieden: Er macht Urlaub in Castel Gandolfo, verbunden mit einigen seelsorgerlichen Terminen.

(vatican news – gs)