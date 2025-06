Leo XIV. dankt für Peterspfennig-Spende

Die Kollekte für den Peterspfennig, „ein Zeichen der Gemeinschaft mit dem Papst und der Teilhabe an seinem apostolischen Dienst“, erfolgt weltweit in den Gottesdiensten am 29. Juni, dem Hochfest Peter und Paul. Darauf ging Leo XIV. beim Mittagsgebet am selben Tag ein.

Es wurden außerdem 13,3 Millionen Euro für die Unterstützung von 239 sozialen und finanziellen Hilfsprojekten in 66 Ländern auf allen Kontinenten bereitgestellt – das sind sechs Millionen Euro mehr als im Vorjahr. (vatican news)