Peru: Papst Leo bringt Impulse für soziale Aktivitäten

Kreativ: Dieses Eis am Stil mit Papst-Konterfei (Geschmack: weiße Schokolade) wird ein Sozialprojekte an einer Schule finanzieren.

Das peruanische Bistum Chiclayo gibt sozialen Projekten neuen Schwung, die der heutige Papst Leo XIV. in seiner Zeit als Bischof dort ins Leben gerufen hat. Eines der Programme finanziert sich durch Eislutscher: Sie tragen das Gesicht des Papstes mit Bischofsmütze. Robert Francis Prevost war von 2015 bis 2023 Bischof von Chiclayo gewesen – mit Sinn für die auch sozialen Anliegen der armen, ländlichen Bevölkerung.

Tausende von bedürftigen Familien im peruanischen Departement Lambayeque werden von der Wiederbelebung von fünf Sozialprojekten profitieren, die der ehemalige Bischof von Chiclayo, Robert Prevost, jetzt Papst Leo XIV., zwischen 2014 und 2023 unterstützt hat. Die Fortsetzung dieser Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Unternehmertum und Umwelt ist das Ergebnis von Vereinbarungen zwischen der Industrie- und Handelskammer von Lambayeque, dem „Komitee für soziale Verantwortung" (Comité de Responsabilidad Social), dem Verein „Voices of Help" und einigen lokalen Pfarreien - allesamt wichtige Akteure für die Förderung der Bevölkerung an der Nordküste des südamerikanischen Landes.

Besonderes Speiseeis

Besondere Aufmerksamkeit wurde einem Solidaritätsprodukt gewidmet, dessen Vermarktung die schulische Förderung von Kindern im Sektor Santa Ana, im Bezirk José Leonardo Ortiz, unterstützen wird: Es handelt sich um ein auffälliges Eis am Stiel aus weißer Schokolade mit dem Brustbild des Papstes - daher der Name des Produkts „Papaleta“ (ein Wortspiel mit der Bedeutung: „Papst-Eis am Stiel"). Zwanzig Prozent des Umsatzes fließen in die Einrichtung eines Raums in der Pfarrei San Juan Apóstol, in dem bedürftige Kinder Lesematerialien, Unterricht, Spiel- und Leseaktivitäten finden werden.

Lebensmittelhilfe und Gesundheitsversorgung

Ein weiteres Projekt zielt darauf ab, die Funktion von fünf Gemeindekantinen zu gewährleisten, die 800 Menschen versorgen, die sonst nur schwer Zugang zu hochwertiger Ernährung hätten. Lebensmittel, Medikamente, Kleidung und Grundbedürfnisse werden von 25 der Industrie- und Handelskammer von Lambayeque angeschlossenen Unternehmen geliefert und in den Pfarreien María Reyna de los Sacerdotes, Divina Misericordia, San Martín de Tours und Santa María del Camino sowie in der Einrichtung „Ustedes denles de comer“ („Gebt ihr ihnen zu essen") verteilt.

Die Suppenküchen von fünf Pfarreien erhalten Beiträge von 25 Unternehmen, die das solidarische Vermächtnis von Robert Prevost aufrechterhalten wollen (Instagram Voices of Help). (Instagram Voices of Help)

Als dritte soziale Aktivität wird eine Sauerstoffanlage im Stadtteil Mochumí reaktiviert, die Bischof Prevost während der Covid-Pandemie eingerichtet hatte.

Unternehmertum und Umweltschutz

Auch kleine und mittlere Unternehmer werden weiter Unterstützung finden: Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die von der GIZ im Rahmen des Programms SI FRONTERA durchgeführt wird, will ein Gründerzentrum einrichten, das Menschen mit innovativen Geschäftsideen mit enstprechenden Instrumenten und Kapazitäten bei deren Umsetzung unterstützt.

Ein letztes Projekt zielt auf die Verschönerung und Pflege der städtischen Umwelt in Chiclayo ab. Es geht darum, die Zahl der Bäume in der Stadt zu erhöhen und die Abfallwirtschaft zu verbessern. Verantwortlich für diese Initiative sind der Rotary Club und die Universidad Señor de Sipán, die Spenden für den Kauf von Bäumen, ein Müllfahrzeug und die Durchführung von Umwelterziehungskampagnen sammeln werden.

