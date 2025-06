Papst beim Angelus: „Sport ist ein Weg, Frieden zu schaffen“

Papst Leo beim Angelus an diesem Sonntag auf dem Petersplatz (AFP or licensors)

Papst Leo XIV. hat am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz den Sport als Mittel zur Friedensförderung gewürdigt. Vor Tausenden Pilgern und Sportbegeisterten betonte er: „Der Sport ist ein Weg, Frieden zu schaffen, weil er eine Schule des Respekts und der Loyalität ist, die die Kultur der Begegnung und der Geschwisterlichkeit wachsen lässt.“

Lesen Sie auch 15/06/2025 Papst: Sport als Weg des Glaubens Mit einer feierlichen Messe hat Papst Leo XIV. an diesem Dreifaltigkeitssonntag die Heilig-Jahr-Feier der Sportler ausklingen lassen. Bei dem Gottesdienst im Petersdom würdigte das ...

Zuvor hatte der Papst eine Eucharistiefeier im Petersdom zum Jubiläum des Sports geleitet. Zum Mittagsgebet begab er sich auf den Petersplatz und fuhr mit dem Jeep durch die Menge, ehe er das Wort an die etwa 30.000 Anwesenden richtete. Leo rief dazu auf, sportliche Aktivitäten auch im Wettbewerb „immer mit dem Geist der Unentgeltlichkeit, mit dem spielerischen Geist im edlen Sinn dieses Begriffs“ zu leben. Im Spiel und in der gesunden Freude gleiche der Mensch seinem Schöpfer, so der Papst.

Hier zum Hören:

Zugleich richtete Leo XIV. eindringliche Appelle an die internationale Gemeinschaft angesichts einer Welt, die „so sehr davon bedroht ist, den Weg der Gewalt zu wählen“. Er erinnerte an anhaltende Kämpfe in Myanmar trotz eines erklärten Waffenstillstands. „Ich rufe alle Parteien auf, den Weg des inklusiven Dialogs zu beschreiten, der einzige, der zu einer friedlichen und stabilen Lösung führen kann.“

Blick nach Afrika

Auch zur dramatischen Lage im nigerianischen Bundesstaat Benue nahm Leo XIV. Stellung. Dort waren in der Nacht auf Samstag, den 14. Juni, mehr als 100 Menschen grausam ermordet worden, im Hintergrund stehen Spannungen zwischen Hirten und Bauern um die Nutzung von Ackerland, aber auch ethnische und religiöse Konflikte. „Ich bete darum, dass Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden in Nigeria überwiegen, einem geliebten Land, das von verschiedenen Formen der Gewalt so schwer getroffen ist“, sagte Leo.

Der Papst lenkte den Blick auch auf die Lage in der Republik Sudan mit ihren Episoden der Gewalt seit zwei Jahren. „Ich habe die traurige Nachricht vom Tod des Pfarrers von El-Fasher, Luc Joumou, erhalten, der Opfer eines Bombenanschlags wurde“, sagte Leo XIV. „Ich bete für ihn und alle Opfer und appelliere erneut an die Konfliktparteien, die Kämpfe einzustellen, die Zivilbevölkerung zu schützen und einen Dialog für den Frieden aufzunehmen.“ Die internationale Gemeinschaft müsse ihre Bemühungen verstärken, um wenigstens die dringendste humanitäre Hilfe bereitzustellen.

Zum Abschluss rief der Papst zum Gebet für den Frieden im Nahen Osten, in der Ukraine und weltweit auf.

(vatican news – gs)