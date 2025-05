Wortlaut: Papst beim Mittagsgebet

Lesen Sie hier die Ansprache von Papst Leo XIV. beim Mittagsgebet „Regina Coeli“ an diesem Sonntag in einer deutschen Übersetzung.

Lesen Sie auch 25/05/2025 Papst beim Mittagsgebet: Christen sind Werkzeug der Liebe Gottes Christen sind ein Werkzeug der Liebe Gottes für die Welt. Daran hat Papst Leo XIV. an diesem Sonntag beim Mittagsgebet erinnert. Erstmals betete der neue Papst das „Regina Coeli“ ...

Sämtliche Wortmeldungen des Papstes werden in ihrer amtlichen Fassung auf der Internetseite des Heiligen Stuhls publiziert.

Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag!

Ich stehe noch am Beginn meines Dienstes unter euch, und ich möchte euch vor allem für die Zuneigung danken, die ihr mir entgegenbringt. Zugleich bitte ich euch, mich mit eurem Gebet und eurer Nähe zu unterstützen.

In allem, wozu der Herr uns beruft, auf unserem Lebensweg wie auch auf unserem Glaubensweg, fühlen wir uns bisweilen unzulänglich. Doch gerade das Evangelium des heutigen Sonntags (vgl. Joh 14,23-29) sagt uns, dass wir nicht auf unsere Kräfte schauen sollen, sondern auf die Barmherzigkeit des Herrn, der uns erwählt hat, in der Gewissheit, dass der Heilige Geist uns leitet und uns alles lehrt.

Den Aposteln, die am Vorabend des Todes ihres Meisters beunruhigt und verängstigt sind und sich fragen, wie sie das Reich Gottes weiter leben und bezeugen können, kündigt Jesus mit diesem wunderbaren Versprechen die Gabe des Heiligen Geistes an: „Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen“ (V. 23).

So befreit Jesus die Jünger von aller Angst und Sorge und kann ihnen sagen: „Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht“ (V. 27). Wenn wir nämlich in seiner Liebe bleiben, nimmt er selbst Wohnung in uns, unser Leben wird zum Tempel Gottes, und diese Liebe erleuchtet uns, sie schafft sich Raum in unserem Denken und in unseren Entscheidungen, bis sie sich auch zu den anderen ausweitet und alle Situationen unseres Lebens erleuchtet.

Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wohnen Gottes in uns ist genau das Geschenk des Heiligen Geistes, der uns bei der Hand nimmt und uns auch im Alltag die Gegenwart und die Nähe Gottes erfahren lässt, indem er uns zu seiner Wohnstatt macht.

Es ist schön, dass, wenn wir auf unsere Berufung blicken – auf die uns anvertrauten Dinge und Menschen, auf die Verpflichtungen, die wir erfüllen, auf unseren Dienst in der Kirche – ein jeder von uns zuversichtlich sagen kann: Auch wenn ich schwach bin, schämt sich der Herr meines Menschseins nicht, sondern er kommt, um in mir Wohnung zu nehmen. Er begleitet mich mit seinem Heiligen Geist, er erleuchtet mich und macht mich zu einem Werkzeug seiner Liebe für die anderen, für die Gesellschaft, für die Welt.

Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns auf der Grundlage dieses Versprechens in der Freude des Glaubens wandeln und so ein heiliger Tempel Gottes sein. Bemühen wir uns, seine Liebe überall hinzubringen, eingedenk dessen, dass jede Schwester und jeder Bruder eine Wohnung Gottes ist und dass sich seine Gegenwart besonders in den Kleinen, den Armen und den Leidenden offenbart und von uns verlangt, aufmerksame und mitfühlende Christen zu sein.

Vertrauen wir uns nun alle der Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria an. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist sie zur „Gott geweihten Wohnung“ geworden. Mit ihr können auch wir die Freude erleben, den Herrn aufzunehmen und Zeichen und Werkzeug seiner Liebe sein.

(vatican news – bp)