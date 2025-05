Wortlaut zur 1. Generalaudienz von Papst Leo XIV.

Wir dokumentieren hier in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan die Katechese von Papst Leo XIV. bei seiner ersten Generalaudienz am Mittwoch, 21.5.2025.

Die offizielle Übersetzung finden Sie wie immer in Kürze auf vatican.va.

Liebe Brüder und Schwestern,

ich freue mich, Sie zu meiner ersten Generalaudienz begrüßen zu dürfen. Ich setze den von Papst Franziskus begonnenen Zyklus der Jubiläums-Katechesen zum Thema „Jesus Christus unsere Hoffnung“ fort.

Heute setzen wir die Betrachtung der Gleichnisse Jesu fort, die uns helfen, die Hoffnung neu zu entdecken, weil sie uns zeigen, wie Gott in der Geschichte wirkt. Heute möchte ich bei einem Gleichnis stehen bleiben, das etwas Besonderes ist, weil es eine Art Einführung in alle Gleichnisse ist. Es handelt sich um das Gleichnis vom Sämann (vgl. Mt 13,1-17). In gewisser Weise können wir in dieser Geschichte die Art der Kommunikation Jesu erkennen, die uns so viel für die heutige Verkündigung des Evangeliums lehren kann.

„Angesichts der Geschichte, die erzählt wird, oder des Bildes, das mir gegeben wird, kann ich mich fragen: Wo bin ich in dieser Geschichte? Was sagt dieses Bild über mein Leben aus?“

Jedes Gleichnis erzählt eine Geschichte, die dem Alltag entnommen ist, und doch will es uns etwas mehr sagen, uns auf einen tieferen Sinn verweisen. Das Gleichnis wirft Fragen in uns auf, lädt uns ein, nicht beim Schein stehen zu bleiben. Angesichts der Geschichte, die erzählt wird, oder des Bildes, das mir gegeben wird, kann ich mich fragen: Wo bin ich in dieser Geschichte? Was sagt dieses Bild über mein Leben aus? Der Begriff Gleichnis kommt tatsächlich von dem griechischen Verb paraballein, was so viel wie vorwerfen bedeutet. Das Gleichnis wirft mir ein Wort vor, das mich provoziert und mich veranlasst, mich selbst zu hinterfragen.

Das Gleichnis vom Sämann

Das Gleichnis vom Sämann spricht genau von der Dynamik des Wortes Gottes und den Wirkungen, die es hervorbringt. In der Tat ist jedes Wort des Evangeliums wie ein Same, der in den Boden unseres Lebens gesät wird. Jesus verwendet das Bild des Samenkorns oft in unterschiedlichen Bedeutungen. Im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums leitet das Gleichnis vom Sämann eine Reihe weiterer kleiner Gleichnisse ein, von denen einige genau von dem sprechen, was im Boden geschieht: der Weizen und das Unkraut, das Senfkorn, der im Acker verborgene Schatz. Was ist nun dieser Boden? Es ist unser Herz, aber es ist auch die Welt, die Gemeinschaft, die Kirche. Das Wort Gottes befruchtet und provoziert in der Tat jede Realität.

„Wir sind es gewohnt, Dinge zu berechnen - und manchmal ist das auch notwendig -, aber in der Liebe gilt das nicht!“

Am Anfang sehen wir, wie Jesus das Haus verlässt und sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt (vgl. Mt 13,1). Sein Wort fasziniert und verblüfft. Unter den Menschen gibt es offensichtlich viele verschiedene Situationen. Das Wort Jesu ist für alle da, aber es wirkt in jedem auf andere Weise. Dieser Kontext ermöglicht es uns, die Bedeutung des Gleichnisses besser zu verstehen.

Ein ziemlich origineller Sämann geht hinaus, um zu säen, aber es ist ihm egal, wo die Saat fällt. Er sät die Saat auch dort aus, wo sie wahrscheinlich keine Früchte tragen wird: auf dem Weg, unter den Steinen, unter den Brombeeren. Diese Haltung erstaunt den Zuhörer und lässt ihn fragen: Wie kommt das?

(ANSA)

Wir sind es gewohnt, Dinge zu berechnen - und manchmal ist das auch notwendig -, aber in der Liebe gilt das nicht! Die Art und Weise, wie dieser „verschwenderische“ Sämann den Samen aussät, ist ein Bild für die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Es stimmt zwar, dass das Schicksal des Samens auch davon abhängt, wie der Boden ihn aufnimmt und in welcher Situation er sich befindet, aber in erster Linie sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis, dass Gott den Samen seines Wortes auf alle Arten von Boden sät, das heißt in jede unserer Situationen: Manchmal sind wir eher oberflächlich und abgelenkt, manchmal lassen wir uns von der Begeisterung mitreißen, manchmal sind wir von den Sorgen des Lebens belastet, aber es gibt auch Zeiten, in denen wir verfügbar und aufnahmebereit sind. Gott ist zuversichtlich und hofft, dass die Saat früher oder später aufgehen wird. So liebt er uns: Er wartet nicht darauf, dass wir der beste Boden werden, er gibt uns immer großzügig sein Wort. Wenn wir sehen, dass er uns vertraut, wird in uns vielleicht der Wunsch geboren, ein besserer Boden zu sein. Das ist die Hoffnung, die sich auf den Felsen der Großzügigkeit und der Barmherzigkeit Gottes gründet.

„Dieses Gleichnis sagt uns also, dass Gott bereit ist, sich für uns hinzugeben, und dass Jesus bereit ist zu sterben, um unser Leben zu verändern“

Indem Jesus erzählt, wie der Same Frucht bringt, spricht er auch über sein Leben. Jesus ist das Wort, er ist der Same. Und damit der Same Frucht bringt, muss er sterben. Dieses Gleichnis sagt uns also, dass Gott bereit ist, sich für uns hinzugeben, und dass Jesus bereit ist zu sterben, um unser Leben zu verändern.

Ich denke dabei an das schöne Gemälde von Van Gogh: Der Sämann bei Sonnenuntergang. Das Bild des Sämanns in der gleißenden Sonne spricht für mich auch von der Mühe des Bauern. Und es fällt mir auf, dass Van Gogh hinter dem Sämann das bereits reife Korn dargestellt hat. Das scheint mir ein Bild der Hoffnung zu sein: Auf die eine oder andere Weise hat die Saat Früchte getragen. Wir wissen nicht genau, wie, aber er hat es getan. Im Mittelpunkt der Szene steht jedoch nicht der Sämann, der an der Seite steht, sondern das ganze Bild wird von der Sonne beherrscht, vielleicht um uns daran zu erinnern, dass es Gott ist, der die Geschichte bewegt, auch wenn er manchmal abwesend oder weit weg zu sein scheint. Es ist die Sonne, die die Erdschollen erwärmt und den Samen reifen lässt.

Liebe Brüder und Schwestern, in welcher Situation des Lebens erreicht uns heute das Wort Gottes? Bitten wir den Herrn um die Gnade, diesen Samen, der sein Wort ist, immer wieder aufzunehmen. Und wenn wir feststellen, dass wir kein fruchtbarer Boden sind, lassen wir uns nicht entmutigen, sondern bitten wir ihn, uns wieder zu bearbeiten, um einen besseren Boden zu schaffen.

(vatican news - fp)