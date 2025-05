Fake News: Gefälschte Papst-Botschaft im Umlauf

Eine etwa 36-minütige Rede in englischer Sprache, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde, ist auf Youtube hochgeladen worden. Darin werden fälschlicherweise Worte von Leo XIV. zugeschrieben, die er an Ibrahim Traoré gerichtet habe.

„An Seine Exzellenz Präsident Ibrahim Traoré, Präsident der souveränen Nation Burkina Faso, Sohn des afrikanischen Bodens, Verteidiger seines Volkes, möge sich Gnade und Frieden für Sie durch Weisheit, Mut und Wahrheit vervielfachen...“. So beginnt die gefälschte Botschaft in englischer Sprache, die dem Papst zugeschrieben und mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Es handelt sich um eine etwa 36-minütige Rede in englischer Sprache, die von dem Konto „Pan African dreams“ auf YouTube hochgeladen und mit Bildern der Audienz von Leo XIV. mit Journalisten am Montag, dem 12. Mai, erstellt wurde. Dabei wurde „Morphing“ verwendet, d. h. eine Technik, bei der das Bild durch Anpassung der Lippenbewegungen an die gefälschten Worte mit Hilfe künstlicher Intelligenz verändert wird. Das gefälschte Video trägt den Titel „Papst Leo XIV. antwortet Hauptmann Ibrahim Traoré - Eine Botschaft der Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung“.

Den Zuschauern wird vorgegaukelt, dass der neue Papst eine ganze öffentliche Rede an den Präsidenten von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, als Antwort auf einen Brief von ihm gerichtet hat. In dem Video heißt es: „Ich habe Ihre Worte nicht nur einmal, sondern viele Male gelesen, und jedes Mal war es tiefgründiger als das letzte Mal, denn in Ihrer Stimme habe ich nicht nur den Zorn eines Präsidenten gehört, sondern den gerechten Schrei eines Kontinents, der seit langem durch die doppelte Klinge von Verlassenheit und Ausbeutung verwundet ist“.

Das Video gehört zu einer Reihe von gefälschten Botschaften, über die auch BBC News am 15. Mai berichtete, und wurde in einer etwas kürzeren Version mit schlechterer Bildqualität von dem YouTube-Account „Nou se Legliz“ erneut veröffentlicht. Es ist zu erkennen, dass das Bild des Papstes wiederholt wird und Leo dieselben zwei Blätter in der Botschaft umdreht.

Angesichts der Verbreitung von Texten, die dem neuen Papst in verschiedenen sozialen Medien ohne Quellenangabe zugeschrieben werden, sei daran erinnert, dass alle Reden, Interventionen und Texte Leos XIV. vollständig auf www.vatican.va nachgelesen werden können. Nachrichten über seine Aktivitäten und seine Videobotschaften sind in Echtzeit auf der Website des vatikanischen Nachrichtenportals vaticannews.va, die in verschiedenen Sprachen verfügbar ist, sowie auf der Website der Vatikanzeitung L'Osservatore Romano, osservatoreromano.va, verfügbar.

