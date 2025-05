Urkunde dokumentiert Annahme der Wahl durch Leo XIV.

Mit einer prächtig ausgestalteten Urkunde wird dokumentiert, dass Kardinal Robert F. Prevost die Wahl zum Papst angenommen und den Namen Leo XIV. gewählt hat. Der Vatikan veröffentlichte das Dokument an diesem Freitag.

Auch wenn die offizielle Zeremonie zur Inthronisierung noch nicht erfolgt ist, ist der Papst mit feierlicher Annahme der Wahl noch in der Sixtinischen Kapelle im Amt und das Konklave somit beendet. Zuvor hatte der vorsitzende Kardinal (in diesem Fall protokollgemäß Kardinal Pietro Parolin, da Kardinaldekan Re aus Altersgründen nicht am Konklave teilnahm) den Sekretär des Kardinalskollegiums und den Zeremonienmeister in die bis dahin hermetisch abgeschottete Sixtinische Kapelle gerufen. Auf die lateinische Frage „Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?“ („Nimmst du deine kanonische Wahl zum Papst an?“) und die Bejahung durch den Gefragten trat Prevost sofort sein Papstamt an, mit allen Rechten und Pflichten. Anschließend dann die Frage nach dem Namen: „Quo nomine vis vocari?“ („Mit welchem Namen willst du gerufen werden?“), auf die Prevost mit „Leo XVI.“ antwortete.

Das anschließend erstellte Schriftstück hält die Tatsache fest, dass der Gewählte die Wahl angenommen und welchen Namen er gewählt hat, ebenso wie das Datum. Unterzeichnet ist es von Diego Ravelli, dem päpstlichen Zeremonienmeister, Ilson de Jesus Montanari, den Sekretär des Kardinalskollegiums, sowie den beiden Zeremoniären Marco Agostini und Massimiliano Matteo Boiardi.

Der Wortlaut auf Latein

Ego Didacus Ioannes Ravelli, Archiepiscopus tit. Recinetensis,

Celebrationum Liturgicarum Pontificalium Magister,

munere notarii fungens, attestor et notum facio

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum

Dominum Robertum Franciscum titulo Ecc. Sub. Albanensis

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost

acceptasse electionem canonice de Se factam in Summum Pontificem Sibique nomen imposuisse

Leonem XIV

ut de hoc publica quæcumque instrumenta confici possint.

Acta sunt hæc in Conclavi in Palatio Apostolico Vaticano post obitum felicis recordationis

Papæ Francisci, hac die VIII mensis Maii Anno Sancto MMXXV

testibus adhibitis atque rogatis Excellentissimo Domino Ilson de Jesus Montanari,

Archiepiscopo tit. Capitis Cillensis et Cardinalium Collegii Secretario,

atque Reverendissimis Dominis Marco Agostini et Maximiliano Matthæo Boiardi,

viris a Cæremoniis Pontificalibus.

(vatican news)