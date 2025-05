Papst Leo XIV. am Grab des Paulus – ein Besuch mit Symbolkraft

Noch bevor er als Bischof von Rom offiziell von der Lateranbasilika Besitz nimmt, besuchte Papst Leo XIV. Sankt Paul vor den Mauern – und das Grab des Apostels Paulus.

Lesen Sie auch 20/05/2025 Papst in St. Paul vor den Mauern: Die Liebe Gottes pflegen und weitergeben Die Liebe Gottes „ist die große Wahrheit unseres Lebens, die allem anderen Sinn gibt.“ Daran erinnerte Papst Leo diesen Dienstag bei einer liturgischen Feier am Paulusgrab in Rom, ...

von Birgit Pottler - Vatikanstadt

Ein symbolischer Schritt: Paulus gilt als Völkerapostel. Er wandte sich jenen zu, die Jesus nicht kannten, die aus heidnischen Religionen kamen. Er predigte auf der Agora in Athen, schrieb Briefe an Gemeinden, wenn er nicht selbst anwesend sein konnte. Er war der Kommunikator für die Welt.

Hier zum Nachhören

Papst Leo begab sich am heutigen Dienstagabend auf seine Spuren. Menschen aus aller Welt standen schon eine gute Stunde vor dem Besuchstermin vor Sankt Paul vor den Mauern, um den Papst zu begrüßen. Kurz zuvor war noch ein heftiger Regenschauer über der Ewigen Stadt hinunter gegangen. Die Basilika über dem Grab des Apostels Paulus ist jedenfalls Start- oder Endpunkt für viele Reisegruppen. Sie zieht Menschen an, die auf dem Weg sind.

Noch vor dem Papstbesuch bei St. Paul

Papst Leo XIV. beginnt hier seinen Weg als Papst für die Weltkirche und als Brückenbauer: Der erste offizielle Gottesdienst nach der Einführung ins Amt findet nicht in der Bischofskirche Roms, der Lateranbasilika, statt, sondern am Grab des Apostels Paulus. Ein Zeichen seines Auftrags für die Welt. Und fast ein Spiegelbild: Am Sonntag war die Welt zu Gast im Vatikan, jetzt geht der Papst hinaus.

In seiner Predigt hat Papst Leo an den Apostel der Völker erinnert und an dessen Lebensgeschichte – vom Verfolger zum Verkünder.

Am Ende waren 2.000 Menschen gekommen, um den Papst zu sehen (@Vatican Media)

Sankt Paul, eine von vier Papstbasiliken mit von weitem sichtbaren und strahlenden Mosaik an der Fassade, mit Zeugnissen aus den ersten Jahrhunderten des Christentums, ist ein Ort der Ökumene: Johannes XXIII. hat hier das Zweite Vatikanische Konzil angekündigt, am Gedenktag der Bekehrung des Apostels findet hier jährlich ein ökumenisches Gebet statt – als Höhepunkt der Gebetswoche für die Einheit der Christen.

Papst Leo XIV. hat am Sonntag am Petrusgrab gebetet – an diesem Dienstag am Paulusgrab. Dazwischen hat er Delegationen diverser Konfessionen und Religionen empfangen und eine Brücke geschlagen. Der Besuch hier datiert auf den Jahrestag des ersten Ökumenischen Konzils von Nizäa. In Tagen und Riten voller Symbolik ist auch das ein Zeichen der Verbindung.

Sich als Papst in die Nachfolge des Petrus stellen – auch dafür bietet diese Basilika einen Rahmen. Von Petrus ab sind hier alle Päpste in den berühmten Mosaikmedaillons dargestellt. Das Bildnis des jeweils amtierenden Papstes ist beleuchtet. Noch sind es 266, bald wird Leo XIV. als 267. Papst ein Mosaik erhalten. Präsent ist er schon jetzt.

Papst Leo XIV. grüßt die Wartenden (@Vatican Media)

(vatican news)