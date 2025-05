Papst Leo: Ein Segen nach dem Rosenkranzgebet

Papst Leo XIV. hat am Samstagabend den Teilnehmenden an einem Rosenkranzgebet im Vatikan den Segen erteilt. Es war sein erster Termin in den Vatikanischen Gärten seit seiner Wahl zum Papst am 8. Mai.

Lesen Sie auch 31/05/2025 Papst Leo XIV. weiht 11 Priester: „Kein Besitz, sondern Befreiung“ Bei einer eindrucksvollen Liturgie im Petersdom hat Papst Leo XIV. elf neue Priester an diesem Samstagvormittag geweiht. In seiner Predigt rief er zur Rückbesinnung auf die ... Stefan von Kempis – Vatikanstadt Mehrere tausend Menschen hatten sich vor der Nachbildung der Erscheinungsgrotte von Lourdes in den Vatikanischen Gärten versammelt. Mit dem Gebet der Freudenreichen Gesätze des Rosenkranzes markierten sie den Abschluss des Marienmonats Mai. „Wir beten für unseren Papst Leo XIV. und für die ganze Kirche“, sagte ein Sprecher zu Beginn. „Wir beten außerdem für den Frieden auf der Welt.“ Das Vaterunser und die einzelnen „Ave Maria“ wurden auf Italienisch vorgetragen. Zum Schluss sangen die Teilnehmenden, kurz vor der Ankunft des Papstes, das „Salve Regina“ und die Lauretanische Litanei. (@Vatican Media) „Eine Geste des Glaubens“ In einer kleinen Rede nannte der Papst das Rosenkranzgebet „eine Geste des Glaubens, mit der wir uns auf einfache und fromme Weise unter dem mütterlichen Mantel Mariens sammeln“. Er zitierte den hl. Johannes Paul II. mit der Einschätzung, dass der Rosenkranz „in sich die Tiefe der ganzen Botschaft des Evangeliums konzentriert“. Auch ein Zitat des deutschen Papstes Benedikt XVI. brachte Leo in seiner Rede unter. „Blicken wir auf unser Leben als auf einen Weg in der Nachfolge Jesu, den wir – wie wir das heute Abend getan haben – gemeinsam mit Maria zurücklegen. Und bitten wir den Herrn, dass wir imstande sein mögen, ihn jeden Tag mit dem Leben und der Zunge, mit dem Herzen und den Lippen, mit der Stimme und unserem Verhalten zu loben.“ Die letzten Zeilen waren ein Zitat aus einer Rede des hl. Augustinus; der neue Papst gehört dem Augustinerorden an. (ANSA) Ein Geschenk an Leo XIII. Die Lourdesgrotte in den Vatikanischen Gärten ist die Nachbildung einer Grotte in den südfranzösischen Pyrenäen, in der 1858 Maria der hl. Bernadette Soubirous erschien. Papst Leo XIII. (auf den sich der neue Bischof von Rom mit dem Namen seines Papstnamens bezieht) hat sie 1902 von den französischen Katholiken geschenkt bekommen. Der Altar in der vatikanischen Grotte ist der originale erste Altar, der einst in der Grotte in Lourdes errichtet wurde. (vatican news) (ANSA) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.