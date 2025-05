Regina Coeli: Gläubige voller Hoffnung

Begeisterte Menschen auf dem Petersplatz, Gläubige, die an einen Frühling in der Kirche glauben und Papstworte, die klar sind und die Menschen mitreißen. Eindrücke von diesem Sonntag.

100.000 Menschen haben an diesem Sonntag mit Papst Leo XVI. auf dem Petersplatz gebetet. Zahlreiche Musikkapellen aus vielen Ländern der Erde, die sich für eine Pilgerfahrt anlässlich des Heiligen Jahres an diesem Wochenende in Rom aufhalten, sorgten zusätzlich für ein besonders festliche und freudige Stimmung auf dem Petersplatz.

Wir haben mit einigen deutschsprachigen Pilgern gesprochen. Sie waren gerührt - auch weil sie Papst Leo XIV. selbst als sichtlich berührt erlebten, begeistert von der Glaubensfreude der Menschen und hoffnungsvoll, dass es in der Kirche etwas aufbreche.

Eindrücke im Kollegengespräch und von Pilgern

Unsere Kollegin Birgit Pottler hat das bei der Live-Übertragung des Mittagsgebets ähnlich erlebt. Sie erzählt im Kollegengespräch vom Zauber des Anfangs und von klaren Worten, welche die Menschen mitreißen.

