Entscheidungen für Brasilien und USA

Papst Leo XIV. hat an diesem Donnerstag mehrere Personalentscheidungen getroffen und eine neue Kirchenprovinz in Brasilien errichtet.

Lesen Sie auch 22/05/2025 Papst Leo: Erste hochrangige Kurien-Ernennung ist eine Ordensfrau Papst Leo XIV. hat Schwester Tiziana Merletti von den Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie (SFP) zur Sekretärin des vatikanischen Dikasteriums für die Institute des ...

Das Bistum São José do Rio Preto ist künftig ein Erzbistum.

Neue Struktur

Der Papst erhob den Bischofssitz im Südosten Brasiliens zur Metropolitan-Kirche. Als sogenannte Suffragandiözesen ordnete er die bisher zur Kirchenprovinz Ribeirão Preto gehörenden Diözesen Barretos, Catanduva, Jales und Votuporanga zu. Die Kirchenprovinz Ribeirão Preto behält die Suffragandiözesen Franca, Jaboticabal und São João da Boa Vista. Zum ersten Erzbischof ernannte der Papst den bisherigen Bischof, Antônio Emídio Vilar. Der Salesianer Don Boscos ist 67 Jahre, wurde 1986 zum Priester geweiht und hatte seither zahlreiche Aufgaben in Ausbildung, Seelsorge und kirchlicher Leitung.

Bischof aus Vietnam

In den USA wurde der in Vietnam geborene Michael M. Pham zum neuen Bischof von San Diego (Kalifornien) ernannt. Der 58-Jährige ist damit der erste gebürtige Vietnamese, der ein großes US-Bistum leitet. Pham, ausgebildet unter anderem in Raumfahrttechnik, war bislang Weihbischof in San Diego und zuständig für die Betreuung ethnischer Minderheiten.

Der Bischofssitz in San Diego war seit Januar vakant, nachdem Papst Franziskus den bisherigen Bischof, Kardinal Robert McElroy (71), zum Erzbischof von Washington berufen hatte.

(vatican news – bp)