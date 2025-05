Papst trifft bald italienische Bischofskonferenz

Leo XVI. empfängt am 17. Juni die italienische Bischofskonferenz in Audienz.

Das gab die „Conferenza Episcopale Italiana“ (CEI) an diesem Freitag auf ihrer Homepage bekannt. Die Audienz finde am 17. Juni um 10 Uhr in der Audienzhalle im Vatikan statt, hieß es.

„Wir sind dem Heiligen Vater dankbar für diese Geste des Wohlwollens und der Aufmerksamkeit gegenüber dem italienischen Episkopat“, kommentierte der CEI-Generalsekretär, Giuseppe Baturi, die Nachricht. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen dem neuen Papst und der Bischofskonferenz sprach er von einer „besonderen und liebevollen Harmonie mit dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom und dem Primas von Italien“.

Danach Generalaversammlung

Im Anschluss an das Treffen finde die 80. außerordentliche Generalversammlung statt, bei der einige satzungsgemäße Aufgaben der Bischofskonferenz erfüllt würden.

Treffen mit Priestern

Ein paar Tage davor, nämlich am 12. Juni, will Papst Leo XVI. Priester der Diözese Rom in der Audienzhalle empfangen, wie jüngst bekannt wurde.

