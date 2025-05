Papst macht Feiertagsausflug nach Castel Gandolfo

Päpstlicher Palast in Castel Gandolfo mit Blick auf den Albaner See

Papst Leo XIV. hat zu Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag das Projekt „Borgo Laudato si“ in Castel Gandolfo und bei dieser Gelegenheit auch den Apostolischen Palast besucht. Das hat der vatikanische Pressesaal bestätigt. Leos Rückkehr war für den frühen Nachmittag geplant.

Castel Gandolfo am Albaner See südlich von Rom diente bis zum Beginn des Pontifikats von Papst Franziskus als päpstliche Sommerresidenz, in der die Kirchenoberhäupter drei bis vier Monate des Jahres verbrachten. Franziskus verzichtete auf eine private Nutzung, öffnete den Palast als Museum und richtete in dem 55 Hektar großen Park im Februar 2023 eine Ökologie-Hochschule namens „Borgo Laudato si“ ein.

In welcher Form Papst Leo den Palast und die Grünanlagen nutzen wird, ist ihm überlassen. Im Apostolischen Palast in Castel Gandolfo befindet sich auch eine historische Sternwarte sowie ein Schwimmbad, das Papst Johannes Paul II. dort hatte anlegen lassen.

(vatican news – gs)