Papst Leo XIV. weiht 11 Priester: „Kein Besitz, sondern Befreiung“

Bei einer eindrucksvollen Liturgie im Petersdom hat Papst Leo XIV. elf neue Priester an diesem Samstagvormittag geweiht. In seiner Predigt rief er zur Rückbesinnung auf die Glaubwürdigkeit, das Volk Gottes und die befreiende Kraft der Mission auf.

Lesen Sie auch 31/05/2025 Die Predigt von Papst Leo XIV. bei der Priesterweihe im Wortlaut Wir dokumentieren hier in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan die Predigt bei der Heiligen Messe mit Priesterweihe mit Papst Leo XIV. im Petersdom. Die offizielle ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Rund 5.500 Gläubige versammelten sich am Samstagvormittag im Petersdom, um einem Höhepunkt im Leben der Kirche beizuwohnen: der Priesterweihe von elf jungen Männern – sieben aus dem Päpstlichen Priesterseminar und vier aus dem Collegium Redemptoris Mater. Inmitten feierlicher Gesänge, symbolträchtiger Rituale und bewegender Worte des Papstes wurden sie in den Dienst des Volkes Gottes gestellt.

„Die Freude Gottes ist nicht laut“

„Der heutige Tag ist ein Tag großer Freude für die Kirche“, eröffnete Papst Leo XIV. seine Predigt. Diese Freude aber sei keine oberflächliche, sondern „steht in direktem Verhältnis zu den Bindungen, die zwischen Ihnen, den Weihekandidaten, und dem Volk, aus dem Sie kommen, bestehen“. Immer wieder verwies der Papst auf die untrennbare Verbindung von Priesteramt und dem Volk Gottes – eine zentrale Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, das das gemeinsame Priestertum betont und die Kirche als „konstitutiv extrovertiert“ beschreibt.

Die Priesterweihe im Petersdom (@Vatican Media)

Er warnte eindringlich vor der Gefahr, das empfangene Geschenk des Amtes als Privileg zu betrachten. „Papst Franziskus hat uns immer wieder davor gewarnt, denn die Selbstbezogenheit löscht das Feuer der Mission.“ Stattdessen gelte: „In jeder Eucharistie macht ihr euch seine Worte zu eigen: Er ist ‚für euch und für alle‘.“

Ein Glaube, der aus Bindungen lebt

In einem eindrucksvollen theologischen Gedanken hob der Papst hervor, dass die Frohe Botschaft nicht als abstrakte Wahrheit überliefert wurde, sondern „durch Bindungen zu uns gekommen [ist], die die Welt zwar verschleißen, aber nicht zerstören kann“. Die Weihe ist für Leo XIV. kein Bruch mit der Welt, sondern eine tiefe Bindung an sie: „Von Gott zu sein – Diener Gottes, Volk Gottes – bindet uns an die Erde: nicht an eine ideale Welt, sondern an die reale.“

Besonders bewegend wurde der Papst, als er auf das persönliche Zeugnis einging: „Ihr wisst, wie ich in eurer Mitte war“ – ein Satz des Apostels Paulus, den Leo XIV. als Maßstab für priesterliche Authentizität deutete. „Bekannte Leben, lesbare Leben, glaubwürdige Leben!“, rief er aus. „Es ist nicht wichtig, perfekt zu sein, aber es ist notwendig, glaubwürdig zu sein.“

Papst Leo XIV. (@Vatican Media)

Ein Ritus voller Symbolik

Die Liturgie spiegelte diese Botschaft in kraftvollen Gesten wider. Nach dem persönlichen Versprechen von Gehorsam und Respekt gegenüber dem Papst und seinen Nachfolgern warfen sich die Kandidaten zu Boden – eine Geste der völligen Hingabe – während die versammelte Gemeinde die Allerheiligenlitanei sang.

Im Zentrum der Weihe stand die Handauflegung durch den Papst – ein Moment stiller, aber intensiver Sakralität. Die Salbung der Hände mit heiligem Chrisam, das Anlegen von Stola und Kasel, der Friedenskuss: all diese Zeichen machten deutlich, dass diese Männer nun mit einem Dienst betraut sind, der größer ist als sie selbst.

„Auch heute bläst er uns an“

Zum Abschluss erinnerte der Papst an die Sendung des Auferstandenen, der seine Jünger anhaucht und ihnen die Kraft des Geistes gibt. „Auch heute bläst er uns an“, so Leo XIV., und mache sie zu „Dienern der Hoffnung“.

Mit einem letzten Appell schloss der Papst: „Es ist ein Besitz, der uns befreit und uns befähigt, niemanden zu besitzen. Befreien, nicht besitzen.“ So sei auch das Leben dieser neu geweihten Priester ein Zeichen für das größte aller Geschenke: dass Gott sich den Menschen anvertraut – und ihnen durch glaubwürdige Zeugen nahekommt.

(vatican news)

Priesterweihe im Petersdom (@Vatican Media)