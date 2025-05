Leo XIV. ermuntert Universitäten zu Einsatz für ökologische Gerechtigkeit

Anlässlich des 10. Jahrestags der Umweltenzyklika Laudato si’ hat Papst Leo XIV. eine Video-Botschaft an das Universitätsnetzwerk für die Sorge um das gemeinsame Haus (RUC) gerichtet. Er ruft zu synodalem Dialog, globaler Integration und einem neuen Blick auf Schulden und Gerechtigkeit auf.

In einer Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses der Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común (RUC), der an der Päpstlichen Katholischen Universität von Rio de Janeiro stattfindet, würdigt Papst Leo XIV. das Engagement der akademischen Welt für die Bewahrung der Schöpfung. Anlass der Zusammenkunft ist das zehnjährige Jubiläum der Enzyklika Laudato si’, mit der Papst Franziskus 2015 einen wegweisenden Impuls für eine umfassende ökologische Umkehr setzte.

„Ich möchte diesen Gruß senden – einen großen Gruß – an das Netzwerk der Universitäten für die Sorge um das gemeinsame Haus“, so der Papst zu Beginn. Er zeigt sich erfreut über das synodale Format der Tagung und verweist auf die strategische Bedeutung dieser Initiative im Hinblick auf die Weltklimakonferenz COP30, die 2025 in Belém (Brasilien) stattfinden wird.

Öffentliche Verschuldung und ökologische Schuld

Ein zentrales Thema der Reflexionen soll dabei ein innovativer Gedanke sein, den Papst Franziskus im Kontext des Weltfriedenstags ins Spiel gebracht hatte: die mögliche Verbindung zwischen öffentlicher Verschuldung und ökologischer Schuld. Dabei geht es um die Idee, Länder mit hoher Umweltbelastung oder sozialen Herausforderungen durch Schuldennachlässe zu entlasten – im Austausch für konkrete Maßnahmen zugunsten des Planeten und der ärmsten Bevölkerungsschichten.

„In diesem Heiligen Jahr – einem Jahr der Hoffnung – ist diese Botschaft besonders wichtig“, betont Leo XIV. Mit Blick auf die Hochschulrektoren und Universitätsleitungen ermutigt er sie ausdrücklich in ihrer Rolle als Brückenbauer: „Ich möchte euch in dieser Mission bestärken, die ihr übernommen habt: Brücken der Integration zu bauen – zwischen den Amerikas und mit der Iberischen Halbinsel –, indem ihr für ökologische, soziale und Umweltgerechtigkeit arbeitet.“

Am Ende seines Beitrags spricht der Papst den Anwesenden seinen Dank für ihre Bemühungen aus und ermutigt sie, ihren Weg weiterzugehen: „Ich danke euch für all eure Anstrengungen und eure Arbeit. Ich ermutige euch, weiterhin Brücken zu bauen.“

