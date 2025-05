Vor der offiziellen Amtseinführung grüßte der neue Papst am 18.5.2015 ausgiebig die versammelten Pilger (ANSA)

Papst Leo XIV. trifft am 12. Juni römischen Klerus

Leo XVI. will am kommenden 12. Juni Priester der Diözese Rom in der Audienzhalle empfangen. Darüber informierte jetzt die Diözese Rom.

Der Papst wolle „mit allen in der Diözese Rom tätigen Priestern zusammentreffen", gab die Diözese bekannt. Anweisungen für eine Teilnahme würden noch bekanntgegeben. Franziskus suchte regelmäßig Kontakt Der Papst ist zugleich Bischof von Rom. Papst Franziskus hatte sich um regelmäßigen Kontakt zum lokalen Klerus bemüht und war dazu auch in verschiedenen Stadtteilen mit Priestern unterschiedlichen Alters zusammengetroffen. Ein für den 6. März 2025 angesetztes Treffen von Franziskus mit dem römischen Klerus war wegen der Atemwegserkrankung des damaligen, inzwischen verstorbenen Papstes ausgefallen.

