Live bei uns: Mit Papst Leo durchs Wochenende

Der neue Papst Leo XIV. ist gerade erst in sein Amt eingeführt worden, doch sein Terminkalender ist schon übervoll. Zwischen dem 24. und 25 Mai wird er die Vatikan-Angestellten empfangen, den Bürgermeister Roms treffen, eine Messe in der „Hauskirche“ der Päpste, der Lateranbasilika, feiern und in der Basilika Santa Maria Maggiore beten. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Für Samstagvormittag, den 24. Mai, ist die erste große Audienz des neuen Papstes mit den Angestellten der Römischen Kurie, des Governatorats des Staates der Vatikanstadt und des Vikariats Rom geplant. Papst Leo wird seine Mitarbeiter und deren Familien um 10 Uhr in der Vatikanischen Audienzhalle empfangen.



Am Sonntag stehen dann nach dem sonntäglichen Mittagsgebet auf dem Petersplatz um 12 Uhr gleich drei Termine an. Um 16.15 Uhr wird der Papst auf der Piazza dell'Ara Coeli an der Treppe, die zum Kapitol hinaufführt, den Ehrerweis des Bürgermeisters von Rom, Roberto Gualtieri, entgegennehmen.



Zu den Pflichten eines neues Papstes zählt auch die offizielle Inbesitznahme seiner Bischofskirche in Rom. Um 17 Uhr wird der neue Bischof von Rom aus diesem Anlass in der Lateranbasilika eine heilige Messe feiern. Unmittelbar danach wird der Papst von der zentralen Loggia der Lateranbasilika aus der Stadt Rom seinen Segen spenden.



Um 19.00 Uhr steht dann noch ein Besuch in der Basilika Santa Maria Maggiore, der Lieblingskirche und letzten Ruhestätte von Leos Vorgänger Franziskus, auf dem Programm, wo der neue Papst vor der Marienikone "Salus Populi Romani" beten wird.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Audienz mit den Vatikanangestellten am Samstag, den 24. Mai, ab 10.00 Uhr im Livestream vom Petersplatz mit deutschsprachigem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol.

Am Sonntag, den 25. Mai, übertragen wir - ebenfalls mit deutschem Kommentar - das Mittagsgebet vom Petersplatz ab 11.55 Uhr; die Begegnung mit dem Bürgermeister Roms vor dessen Amtssitz, dem römischen Kapitol, ab 16.15 Uhr, die heilige Messe mit Papst Leo aus der Lateranbasilika ab 17 Uhr und das Gebet vor der Marienikone Salus Populi Romani in der Basilika Santa Maria Maggiore ab 19.00 Uhr. Schalten Sie sich zu!

(vaticannews – skr)