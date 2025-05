Leo XIV. bleibt auf X und Instagram

Papst Leo XIV. hat entschieden, über die offiziellen päpstlichen Accounts auf X und Instagram weiterhin in den sozialen Medien aktiv zu bleiben. Auf X ist das der Account @pontifex, während auf Instagram der einzige offizielle Account @Pontifex – Pope Leo XIV heißt.

Ab heute übernimmt er deshalb auf dem Nachrichtendienst X die Accounts @Pontifex, die bereits von Papst Franziskus und davor von Papst Benedikt XVI. genutzt wurden. Dort werden die Worte des Papstes in neun Sprachen (Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Polnisch, Arabisch und Latein) veröffentlicht und erreichen insgesamt 52 Millionen Follower. Der deutschsprachige Account trägt den Namen @pontifex_de und wird bald mit den Inhalten des neuen Papstes gefüllt werden.

Die von Papst Franziskus veröffentlichten Texte werden in Kürze in einem speziellen Bereich der Website des Heiligen Stuhls Vatican.va archiviert.

Auf Instagram heißt das Konto @Pontifex – Pope Leo XIV. Es handelt sich dabei um das einzige offizielle Konto des Papstes auf der Plattform, in Kontinuität mit dem Konto @Franciscus von Papst Franziskus.

Die auf dem @Franciscus-Konto veröffentlichten Inhalte bleiben als „Ad Memoriam“-Gedenkarchiv zugänglich.

Der dritte Papst in modernen sozialen Medien

Die Präsenz der Päpste in den sozialen Medien begann am 12. Dezember 2012, als Papst Benedikt XVI. den Account @Pontifex auf Twitter (später X) eröffnete, der einige Monate später von Papst Franziskus übernommen wurde. Seit dem 19. März 2016 gibt es auch ein offizielles Instagram-Konto mit dem Namen @Franciscus.

Die Präsenz von Papst Franziskus in den sozialen Medien war beachtlich: rund 50.000 Posts, die insgesamt auf den neun @Pontifex-Accounts und auf @Franciscus veröffentlicht wurden, haben die Menschen praktisch an jedem Tag des Pontifikats von Papst Franziskus mit kurzen Botschaften begleitet. Darin waren Gedanken evangelischen Charakters oder Ermahnungen zugunsten des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung enthalten. Gerade in schwierigen Zeiten wurde damit eine große Interaktion erzielt (im Jahr 2020, einem Jahr mit außergewöhnlichen Daten aufgrund der Pandemie, wurden seine Botschaften 27 Milliarden Mal aufgerufen).

(vatican news)