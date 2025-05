Regina Coeli: Die Ansprache vor dem Mittagsgebet im Wortlaut

Lesen Sie hier den Wortlaut der Ansprache vor dem Mittagsgebet am Ende der heiligen Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. in der offiziellen deutschen Übersetzung.

Lesen Sie auch 17/05/2025 Amtseinführung für Leo XIV.: „Brüder und Schwestern, dies ist die Stunde der Liebe!" Mit einer Messe auf dem Petersplatz hat an diesem Sonntag das Pontifikat von Papst Leo XIV. begonnen. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri warb für eine geeinte Kirche als ...

Am Ende dieser Messfeier grüße ich euch und danke allen, den Römern und den Gläubigen aus vielen Teilen der Welt, die daran teilgenommen haben!



Mein besonderer Dank gilt den offiziellen Delegationen vieler Länder wie auch den Vertretern der Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften und anderer Religionen.



Ich grüße herzlich die Tausenden von Pilgern, die aus allen Kontinenten zur Heilig-Jahr-Feier der Bruderschaften hierhergekommen sind. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr das große Erbe der Volksfrömmigkeit lebendig haltet!



Während der Messe spürte ich stark die geistige Gegenwart von Papst Franziskus, der uns vom Himmel aus begleitet. Im Blick auf die Gemeinschaft der Heiligen erinnere ich daran, dass gestern in Chambéry, in Frankreich, der Priester Camille Côte de Beauregard seliggesprochen wurde, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert lebte und ein Zeuge großer pastoraler Liebe ist.



Bei aller Freude des Glaubens und der Gemeinschaft dürfen wir unsere Brüder und Schwestern nicht vergessen, die aufgrund von Kriegen schwer leiden. Im Gazastreifen sind Kinder, Familien und ältere Überlebende dem Hunger ausgeliefert. In Myanmar haben neue Feindseligkeiten unschuldige junge Menschenleben gefordert. Die gepeinigte Ukraine wartet darauf, dass es endlich Verhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden gibt.



Während wir Maria den Dienst des Bischofs von Rom, des Hirten der Weltkirche, anvertrauen, blicken wir vom „Boot des Petrus“ aus auf sie, den Meerstern, als Zeichen der Hoffnung. Bitten wir, auf ihre Fürsprache hin, um die Gabe des Friedens, um Hilfe und Trost für die Leidenden und für uns alle um die Gnade, Zeugen des auferstandenen Herrn zu sein.

****

Diesen und alle anderen offiziellen Texte von Papst Leo XIV. - wie auch die seiner Vorgänger - finden Sie in den verschiedenen Übersetzungen auf www.vatican.va, der offiziellen Internetseite des Vatikans.

(vaticannews - skr)