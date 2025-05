Vatikan veröffentlicht Details zu nächsten Papst-Terminen

Das Liturgische Büro des Vatikans hat an diesem Montag Details zu den Gottesdiensten und Gebeten veröffentlicht, die der neue Papst Leo XIV. bis zum Ende des Monats Mai plant.

Die Terminliste beginnt mit dem feierlichen Gottesdienst zur Amtseinführung des Papstes; sie findet am kommenden Sonntag um 10 Uhr auf dem Petersplatz statt.



Am Dienstag, den 20. Mai, wird Papst Leo XIV. gegen 17 Uhr das Grab des Apostelfürsten Paulus in der Basilika St. Paul vor den Mauern aufsuchen.



Am Sonntag, den 25. Mai, stehen dann am Nachmittag gleich zwei wichtige Termine an: um 17 Uhr wird der Papst die heilige Messe zur Inbesitznahme der „Hauskirche“ des Bischofs von Rom, der Lateranbasilika, feiern; um 19 Uhr wird er der Basilika Santa Maria Maggiore seinen Besuch abstatten, wo er im Gebet vor der Ikone der „Salus Populi Romani“ verweilen wird.



Am 31. Mai, Fest Mariä Heimsuchung, feiert Papst Leo XIV. um 10 Uhr im Petersdom eine heilige Messe mit Priesterweihen.

