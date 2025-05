Papst Leo: Erste hochrangige Kurien-Ernennung ist eine Ordensfrau

Papst Leo XIV. hat Schwester Tiziana Merletti von den Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie (Mallersdorfer Schwestern) zur Sekretärin des vatikanischen Dikasteriums für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt. Von 2004 bis 2013 war sie Generaloberin ihres Ordens. Das gab der Vatikan diesen Donnerstag bekannt.

Merletti folgt im Amt der Sekretärin des Dikasteriums auf Schwester Simona Brambilla, die Papst Franziskus im Januar zur Präfektin des Dikasteriums ernannt hatte – als erste Frau an der Spitze eines wichtigen römischen Dikasteriums. Mit Schwester Merletti hat Papst Leo XIV. nun seine erste hochrangige Ernennung an der Kurie getätigt und dabei ebenfalls eine Frau gewählt. An der Spitze des Dikasteriums, das für die weltweit tätigen Ordensgemeinschaften zuständig ist, stehen nun zwei Frauen.

Schwester Merletti wurde am 30. September 1959 in Pineto, in der italienischen Region Abruzzen, geboren. Im Jahr 1986 legte sie ihre erste Ordensprofess bei den Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie ab. 1984 schloss sie ihr Studium der Rechtswissenschaften in den Abruzzen an der Universität „Libera Università Abruzzese degli Studi Gabriele d’Annunzio” in Teramo ab und promovierte 1992 in Kirchenrecht an der Päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Von 2004 bis 2013 war sie Generaloberin ihres Ordensinstituts. Derzeit ist sie Dozentin an der Fakultät für Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Antonianum in Rom und arbeitet als Kirchenrechtlerin mit der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen (UISG) zusammen. Laut Angaben der UISG wirkte Merletti als Generaloberin ihres Ordens in den USA und spricht fließend italienisch, englisch und französisch.

Als erste Ernennung hatte Papst Leo vor einigen Tagen den Priester Padre Avelino Chicoma Bundo zum Büroleiter im Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung befördert. Dort war der neue Büroleiter bereits zuvor tätig.

(vatican news - sst)