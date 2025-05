Papst Leo ernennt neuen Weihbischof für Peru

Leo XIV. hat den Maristenpater Miguel Ángel Contreras Llajaruna (45) zum Weihbischof der Diözese Callao ernannt. Das gab der Vatikan am Donnerstagmittag bekannt. Der neue Weihbischof war in dem Bistum bislang für die Ordensleute zuständig und leitete die südamerikanische Region des Maristenordens. Es ist die erste Neubesetzung unter Papst Leo für Peru, wo er bevor er Papst wurde, mehr als 20 Jahre als Missionar wirkte.

Der neue Weihbischof stammt aus Cajabamba im Westen Perus. Nach dem Eintritt in das Priesterseminar der Maristenpatres in Sullana-Piura studierte er Philosophie und Theologie in Lima und Guadalajara (Mexiko). Am 25. April 2008 empfing er die Priesterweihe. 2022 wurde er Generaldirektor des Netzwerks der Pfarrschulen der Diözese Callao. Das Bistum Callao wurde 1967 gegründet und gehört als Suffraganbistum zur Metropolie Lima. Rund 82 Prozent der 1,5 Millionen Einwohner sind Katholiken.

Eine Woche Papst - zuvor für Bischöfe zuständig und Missionar in Peru

Papst Leo XIV. ist selbst auch ein Ordensmann, er gehört dem Augustineroden an. Unter Papst Franziskus war er 2023 zum Präfekt des vatikanischen Bischofs-Dikasteriums ernannt wurden; zuvor war er von Ende 2014 bis Anfang 2023 Bischof von Chiclayo im Nordwesten Perus. Er besitzt auch die peruanische Staatsbürgerschaft; im Land hat er auch mehr als 20 Jahre als Missionar gewirkt. Papst Franziskus machte den gebürtigen US-Amerikaner Robert Francis Prevost 2023 zum Kardinal. So nahm er am Konklave teil, das am Donnerstagabend vor einer Woche den 267. Papst wählte - es wurde Prevost. Diesen Sonntag wird er offiziell in sein Amt eingeführt.

(vatican news/kna - sst)