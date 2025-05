Papst Leo XIV. besuchte Bischofsdikasterium

Leo XIV. hat an diesem Dienstagmorgen das Dikasterium für die Bischöfe - seine ehemalige Arbeitsstelle - besucht. Das teilte der Vatikan im Anschluss mit.

Fotos zeigen den Papst beim Besuch der Vatikanbehörde, die mit der Vorauswahl von Bischöfen und damit wichtigen Personalfragen für die katholische Kirche weltweit befasst ist. Leo XIV. hat bei seinem Besuch auch eine Messe in der Kapelle des Dikasteriums gefeiert.

Bei der Messfeier im Dikasterium (@Vatican Media)

Ehemaliger Präfekt kommt als Papst zurück

Robert Francis Prevost war dort seit 2023 Präfekt gewesen - bis zur Sedisvakanz, die mit dem Tod von Papst Franziskus eintrat. Franziskus hatte ihn in diese Position und zum Nachfolger von Kardinal Marc Ouellet ernannt. Zuvor war Prevost seit 2015 Bischof im peruanischen Chiclayo gewesen. Seit 2020 war er bereits Mitglied des Bischofsdikasteriums gewesen.

Weitere Audienzen: Besuch aus Peru und aus Argentinien

Neben dem Besuch im Bischofsdikasterium hat Papst Leo an diesem Dienstag auch Besuch aus Peru gehabt, wie aus dem vom Vatikan veröffentlichten Audienzen-Programm hervorgeht. Demnach empfing Leo XIV. den emeritierter Erzbischof von Trujillo, Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, in Privataudienz. Außerdem traf er Bischof Alberto Germán Bochatey, der Titularbischof von Mons in Mauretania in Algerien und Weihbischof von La Plata in Argentinien ist.

