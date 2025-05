Papst: Glauben nicht nur am Sonntag leben

Papst Leo XIV. besucht die Teilnehmer an der Messe im Petersdom

Ein Überraschungsbesuch bei einer Messe, die Pilger und Botschafter des afrikanischen Kontinents im Petersdom feierten: Papst Leo XIV. hat an diesem Montagnachmittag alle eingeladen, den Glauben als ein Zeichen der Hoffnung in unserer Welt zu leben.

Lesen Sie auch 26/05/2025 Papst Leo XIV. im Dauergespräch mit Vatikan-Spitze und Weltpolitik Seit seinem Amtsantritt empfängt Papst Leo XIV. unermüdlich die Spitzen der römischen Kurie, um sich ein umfassendes Bild der vatikanischen Verwaltung zu machen. Parallel dazu ...

Von Devin Watkins

Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson stand der Messe vor, die im Petersdom für die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschafter afrikanischer Nationen zelebriert wurde - gemeinsam mit zahlreichen Gläubigen, die an der Jubiläumspilgerreise des afrikanischen Kontinents teilnehmen. Am Ende der Messe, die einen Tag nach dem 62. Afrika-Tag stattfand, erschien unangekündigt Papst Leo XIV., um die Delegationen zu begrüßen und ihnen seine Ermutigung auszusprechen.

In seinem – frei auf Englisch - gesprochenen Gruß sagte der Papst, dass das Heilige Jahr 2025 „uns alle inspiriert und uns einlädt, nach Hoffnung zu suchen, aber auch Zeichen der Hoffnung zu sein": „Wie wichtig ist es, dass sich jeder Getaufte von Gott berufen fühlt, heute ein Zeichen der Hoffnung in der Welt zu sein“, fügte der Papst hinzu.

Zeichen der Hoffnung sein

Der Glaube gebe Christen Kraft, so der US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri, der bei dieser Gelegenheit betonte, dass unser Glaube es uns ermögliche, „das Licht Jesu Christi in unserem Leben zu sehen und zu verstehen, wie wichtig es ist, unseren Glauben zu leben – nicht nur sonntags, nicht nur während einer Pilgerreise, sondern an jedem einzelnen Tag.“

Weiter sagte Papst Leo, dass der Glaube uns erlaubt, „erfüllt zu sein mit der Hoffnung, die nur Jesus Christus uns geben kann.“

Er äußerte die Hoffnung, dass „wir alle gemeinsam weiterhin vereint als Brüder und Schwestern gehen, um unseren Gott zu loben, anzuerkennen, dass alles, was wir haben und sind, ein Geschenk Gottes ist, und diese Gaben in den Dienst anderer zu stellen.“

Der Papst dankte anschließend den Botschaftern und Pilgern dafür, dass sie ihren Glauben an Jesus Christus leben. Die Gruppe sei „gut begleitet“, scherzte Leo an die Adresse von Kardinal Francis Arinze, emeritierter Präfekt der (damaligen) Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Erzbischof Fortunatus Nwachukwu, Sekretär des Dikasteriums für die Evangelisierung, sowie Kardinal Turkson, Kanzler der Päpstlichen Akademien der Wissenschaften und der Sozialwissenschaften.

Zum Abschluss lud Papst Leo XIV. alle ein, sich seinem Gebet für die Gruppe anzuschließen: „Danke, Herr Jesus, und gepriesen sei dein Name.“

(vatican news - cs)