Papst empfing Behördenleiter und Augustiner-Generalprior

Papst Leo XIV. hat diesen Freitag die Kardinäle Tagle und Fernandez sowie den Generalprior des internationalen Augustiner-Ordens in Audienz empfangen. Das geht aus dem vom Vatikan veröffentlichten Besuchsprogramm des Papstes hervor.

Demnach empfing der neue Papst Kardinal Luis Tagle, den Pro-Präfekten des Dikasteriums für Evangelisierung, sowie später Kardinal Victor Manuel Fernandez, der an der Spitze des Glaubensdikasteriums steht. In den Tagen zuvor hatte er bereits andere Dikasterienleiter und vatikanische Führungspersönlichkeiten empfangen, darunter den Präfekten des Ostkirchendikasteriums, Kardinal Claudio Gugerotti, und den Präsidenten der Päpstlichen Kinderschutzkommission, Kardinal Sean Patrick O'Malley.

Augustiner-Generalprior auch da

Leo XIV. traf an diesem Freitag außerdem erneut mit dem weltweiten Leiter der Augustiner, Alejandro Moral Anton, zusammen. Ihn hatte Prevost am Dienstag bei einem Besuch in der Ordenszentrale in Rom getroffen.

Moral ist als Generalprior des international tätigen Männerordens direkter Nachfolger von Robert Francis Prevost. Zwei Amtszeiten lang war der heutige Papst von 2001 bis 2013 weltweiter Oberer der Augustiner. Zwei Tage nach seiner Wahl hatte Leo XIV. zudem eine Wallfahrtskirche mit angeschlossenem Augustinerkloster in Genazzano im römischen Umland besucht. Leo XIV. ist der historisch erste Augustinermönch (OSA) auf dem Stuhl Petri.

Zur offiziellen Amtseinführung des neuen Papstes am kommenden Sonntag werden internationale Gäste aus Kirche und Politik erwartet, darunter etwa Perus Präsidentin Dina Boluarte sowie der US-Vizepräsident James David Vance und Außenminister Marc Rubio aus den USA. Auchder ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I.., hat seine Teilnahme zugesagt.

(vatican news – pr)