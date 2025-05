Papst Leo empfängt Patriarch Bartholomaios I. und weitere Kirchenvertreter

Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios I. war an diesem Freitagvormittag erneut beim Papst. Anlass für den Rom-Aufenthalt des Ehrenoberhauptes der Orthodoxie war die Verleihung eines Preises an der Päpstlichen Universität Antonianum, den ursprünglich auch Papst Franziskus erhalten sollte.

Franziskus und Bartholomaios waren nicht nur durch ihren gemeinsamen Einsatz für die Schöpfung, sondern auch durch eine Freundschaft verbunden. An diesem Freitag empfing Leo nun den Patriarchen, bevor dieser den Preis für den „Einsatz zugunsten der ganzheitlichen Ökologie“ am Antonianum entgegennehmen sollte. Es war bereits die zweite Begegnung unter vier Augen zwischen den beiden Kirchenführern; bereits am 19. Mai hatten sie über eine mögliche Reise des Papstes zum Konzils-Jubiläum nach Nizäa gesprochen.

Im weiteren Verlauf des Vormittags empfing Papst Leo auch das Oberhaupt der syrisch-katholischen Kirche mit Sitz im Libanon, Patriarch Ignace Youssif III. Younan, den Pro-Präfekten des Dikasteriums für die Evangelisierung, Kardinal Luis Antonio Tagle (dessen Leitung laut Kurienverfassung Praedicate Evangelium Papst Leo XIV. selbst innehat), und den Leiter der Territorialprälatur Chota in Peru, Bischof Víctor Emiliano Villegas Suclupe.

In seiner Eigenschaft als Präsident des kirchlichen Amazonas-Netzwerkes REPAM war auch der kolumbianische Erzbischof von Florencia, Omar de Jesús Mejía Giraldo, beim Papst, bevor dieser Vertreter von Friedensbewegungen traf.

Neue Büroleiter und Bischöfe

Darüber hinaus wurden an diesem Freitag mehrere Ernennungen bekanntgegeben: So hat Papst Leo XIV. den IT-Leiter des Apostolischen Archivs, Ingenieur Daniele Gallinella, zum Experten in derselben Einrichtung ernannt, während im Dikasterium für Interreligiösen Dialog der Jesuit Laurent Basanese zum Büroleiter befördert wurde; eine gleichgelagerte Position im Dikasterium für die Nächstenliebe besetzt nun der zuvor im Diplomatischen Dienst im Staatssekretariat stehende Priester Romanus Mbena. Alle Ernennungen treten zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Auch neue Bischöfe wurden ernannt: In Newark in den Vereinigten Staaten, dem Heimatland des neuen Papstes, scheidet der bisherige Weihbischof Gregory J. Studerus aus. Ihm folgt Pedro Bismarck Chau aus dem Klerus der Erzdiözese im Amt. Bislang war er Rektor der Cathedral Basilica of the Sacred Heart.

Ebenfalls einen neuen Bischof bekommen die Mitglieder der mit Rom unierten syro-malankarischen Kirche im indischen Mavelikara. Der zuständige Synod habe den Rücktritt von Bischof Joshua Mar Ignathios (Kizhakkeveettil) angenommen und an seiner Statt Mathews Mar Polycarpos (Manakkarakavil) gewählt, hieß es. Zuvor war er Weihbischof in der Eparchie von Trivandrum. Ernennungen in den Rom mit Rom unierten Kirchen müssen durch den Papst bestätigt werden.

(vatican news - cs)