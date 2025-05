Papst lobt SSC Neapel: „Der wahre Sieg ist die Stärke der Gemeinschaft“

Papst Leo XIV. hat an diesem Dienstagmittag die Fußballmannschaft des SSC Neapel im Vatikan empfangen – und sie nicht nur zu ihrem Meistertitel beglückwünscht, sondern auch zum Zeichen einer starken Gemeinschaft erhoben. In seiner Ansprache warnte er vor der Kommerzialisierung des Sports und hob dessen soziale und erzieherische Bedeutung hervor.

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Vielleicht wolltet ihr nicht klatschen, weil in der Presse steht, ich sei ein Roma-Fan… Aber willkommen!“, begrüßte Papst Leo XIV. am Dienstag augenzwinkernd die Mannschaft des SSC Neapel. Anlass des Empfangs war der Gewinn der italienischen Fußballmeisterschaft – ein historischer Erfolg, der in Neapel für große Begeisterung sorgte.

Doch der Pontifex nutzte die Gelegenheit, um weit über das Sportliche hinauszugehen. „Der Gewinn eines Meistertitels ist das Ergebnis eines langen Weges. Was dabei am meisten zählt, ist nicht der einmalige Geniestreich oder die außergewöhnliche Leistung eines Stars“, sagte der Papst. „Die Meisterschaft gewinnt die Mannschaft – und wenn ich ‚Mannschaft‘ sage, meine ich sowohl die Spieler als auch den Trainerstab und die gesamte sportliche Organisation.“

„Die Meisterschaft gewinnt die Mannschaft.“

Der Trainer Antonio Conte und Papst Leo XIV. (@Vatican Media)

Kollektive Leistung gewürdigt

Leo XIV. lobte ausdrücklich die kollektive Leistung des Klubs und unterstrich deren gesellschaftliche Bedeutung: „Fußball ist in Italien und fast überall auf der Welt ein beliebter Sport. Der soziale Wert eines solchen Ereignisses liegt nicht nur im Technisch-Sportlichen, sondern auch in dem Beispiel, das eine Mannschaft gibt: Talente arbeiten gemeinsam für das Ganze.“

Besonders am Herzen lag dem Papst die erzieherische Dimension des Sports. In klaren Worten warnte er vor einer einseitigen Kommerzialisierung: „Wenn Sport zum Geschäft wird, droht er die Werte zu verlieren, die ihn eigentlich pädagogisch machen – ja, er kann sogar desorientierend wirken.“ Insbesondere im Jugendbereich gelte es wachsam zu sein. „Ich appelliere an die Eltern und Sportverantwortlichen: Achtet auf die moralische Qualität der sportlichen Erfahrung im Wettkampfbereich – es geht um das menschliche Wachstum junger Menschen.“

Mit herzlichen Worten schloss Leo XIV. seine Ansprache und überbrachte Grüße einer besonderen Unterstützerin: „Noch einmal Glückwunsch – auch von einer Dame, die in diesen Tagen für mich kocht und aus Neapel stammt. Sie sagt euch: viele Glückwünsche! Die Signora Rosa, eine große Anhängerin, wäre gerne hier gewesen.“ Zum Abschluss bat der Papst um den Segen für alle Anwesenden und ihre Familien: „Der Herr segne euch alle. Alles Gute!“

Die Audienz im Vatikan (@Vatican Media)

Schottischer Spieler zeigt sich tief bewegt

Der schottische Mittelfeldspieler Scott Francis McTominay vom SSC Neapel zeigte sich tief bewegt nach der Audienz bei Papst Leo XIV., die am Dienstagmittag im Vatikan stattfand. Die Audienz beim Papst sei ein besonderer Moment nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft gewsen, sagt er gegenüber Radio Vatikan.

„Es war einfach unglaublich – in jeder Hinsicht“, sagte McTominay weiter. „Wir sind so dankbar für seine wunderbaren Worte über die Mannschaft und über Neapel. Wir sind einfach sehr glücklich.“

Auf die Frage, welche Botschaft des Papstes ihn besonders berührt habe, gestand der 27-Jährige offen: „Es wurde viel Italienisch gesprochen, ich habe nicht alles verstanden. Das war ein bisschen schwierig.“ Dennoch sei die Begegnung unvergesslich gewesen. „Wir haben ihn begrüßt und natürlich seinen Worten mit Respekt zugehört. Er hat uns dafür gedankt, dass wir italienischer Meister geworden sind – das war unglaublich, das aus seinem Mund zu hören. Er ist eine so ikonische Persönlichkeit.“

Für McTominay und seine Teamkollegen war es ein Moment der Ehre – ein Zeichen spiritueller Anerkennung über den Sport hinaus. „Den Papst zu treffen, war einfach unglaublich“, sagte er abschließend.

