Leo XIV. dankt den Mitarbeitenden im Vatikan: „Mit Glaube und Humor bauen wir Einheit“

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Die Päpste kommen und gehen, aber die Kurie bleibt“ – mit diesen Worten hat Papst Leo XIV. am 24. Mai 2025 vor zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Römischen Kurie, des Governatorats des Vatikanstaates und des Vikariats von Rom das bleibende Wesen kirchlichen Dienstes hervorgehoben. Im Apostolischen Palast würdigte der Papst den täglichen Einsatz der Angestellten und deren Familien, die zahlreich zu der Begegnung erschienen waren: „Ich freue mich sehr, dass auch viele Familienangehörige anwesend sind, die den Samstag nutzen konnten“, sagte er eingangs sichtlich bewegt.

Von Chiclayo nach Rom

Der Papst erinnerte daran, wie er selbst vor zwei Jahren aus der peruanischen Diözese Chiclayo nach Rom kam, als ihn Papst Franziskus zum Präfekten des Bischofsdikasteriums ernannte. Nun sei es an der Zeit, all jenen zu danken, die die tägliche Arbeit in der Weltkirche mittragen – auch unabhängig vom jeweiligen Pontifikat: „Die Kurie ist die Institution, die das historische Gedächtnis des Bischofs von Rom bewahrt und weitergibt.“ Dieses Gedächtnis, so Leo XIV., sei nicht rückwärtsgewandt, sondern lebenswichtig für die Gegenwart und Zukunft des kirchlichen Handelns: „Ohne Erinnerung verliert der Weg seinen Sinn.“

Der Papst und die Kurienleiter und -Mitarbeiter (@VATICAN MEDIA)

Neben dem Erinnern betonte der Papst ein zweites zentrales Element: den missionarischen Charakter der Kurie. In direkter Anknüpfung an die Kurienreform von Papst Franziskus – „Praedicate Evangelium“ – unterstrich Leo XIV. die Berufung zur Evangelisierung, die „jeder Institution, die mit dem Petrusdienst verbunden ist“ innewohne. In diesem Zusammenhang verwies er auf seine eigenen Jahre als Augustiner-Missionar in Peru: „Ich werde dem Herrn nie genug danken können für dieses Geschenk.“

Die Audienz im Vatikan (@VATICAN MEDIA)

Missionarische Haltung

Diese missionarische Haltung verlange, so Leo XIV., auch im Alltag gelebte Gemeinschaft und Offenheit. Deshalb appellierte er an das Verhalten innerhalb des Arbeitsumfelds:

„Jeder kann durch seine Haltung gegenüber Kolleginnen und Kollegen ein Erbauer der Einheit sein – indem man Missverständnisse mit Geduld überwindet, sich in die Lage des anderen versetzt, Vorurteile vermeidet und, wie Papst Franziskus uns gelehrt hat, auch mit einer guten Portion Humor.“

Mit einem herzlichen „Danke von Herzen“ schloss der Papst seine Ansprache, rief die Anwesenden zur gemeinsamen Anrufung der Gottesmutter auf und spendete den apostolischen Segen – besonders für Kinder, Kranke und alte Menschen in den Familien seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. „Danke nochmals, alles Gute!“, sagte der Papst zum Abschied – und unter Applaus verließen die Anwesenden die Audienzhalle.

