Papst rief 99-jährigen Kardinal Karlic nach OP an

Der emeritierte Erzbischof von Paraná, der dem Augustinerorden verbunden ist, wurde am 10. Mai aufgrund eines Herzstillstands ins Krankenhaus eingeliefert und nach einer Schrittmacher-Operation am Dienstag entlassen. Am selben Tag erhielt er einen Anruf von Papst Leo XIV., der ihm seine Nähe und seine Gebete zusicherte.

Salvatore Cernuzio – Vatikanstadt

Papst Leo XIV. wollte dem Kardinal, der mit seinen 99 Jahren eines der ältesten Mitglieder des Kardinalskollegiums ist (älter als er ist nur der ehemalige Nuntius Angelo Acerbi), persönlich seine Nähe ausdrücken. Deshalb rief er ihn noch am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus an, dankte ihm auf Spanisch für seinen Dienst an der Kirche und sicherte ihm seine Gebete während der Genesungszeit zu.

Krankenhausaufenthalt und Operation

Am 10. Mai war Karlic aufgrund eines Herzstillstands ins Krankenhaus gekommen. Wenige Tage später wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Nach dem erfolgreichen Eingriff wurde er am Dienstag entlassen und in das Priesterhaus Jesús Buen Pastor verlegt, um sich dort zu erholen. Am selben Tag kam der Anruf von Papst Leo XIV.: Ein Moment „großer Einfachheit“ und „enormer Gnade“, der ihm „einen tiefen inneren Frieden“ geschenkt habe, wie das Erzbistum Paraná auf seiner offiziellen Website berichtet.

Kardinal Estanislao Esteban Karlic, emeritierter Erzbischof von Paraná

Wach und bei Bewusstsein, aber nach dem Krankenhausaufenthalt noch geschwächt, konnte Kardinal Karlic – wie Domvikar Eduardo Tanger gegenüber lokalen Medien erklärte – während des Telefonats nicht sprechen. Doch er sei sehr bewegt gewesen von dieser Geste des Papstes, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet. Seit 2005 ist der Kardinal dem Augustinerorden verbunden, dessen damaliger Generalprior P. Prevost war – der heutige Papst. Während seiner Reisen nach Rom wohnte Karlic häufig im Generalhaus der Augustiner, wo er den zukünftigen Papst näher kennenlernte.

Zum Kardinal wurde er 2007 von Benedikt XVI. ernannt. Seinen 99. Geburtstag feierte Karlic am 7. Februar im Kloster Unserer Lieben Frau von Paraná in Aldea María Luisa im Kreis der Benediktinerinnen.

