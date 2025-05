Messe zum Pontifikatsbeginn am 18. Mai - Kurienleiter vorläufig bestätigt

Die Präfektur des Päpstlichen Hauses hat die nächsten Termine des neu gewählten Papstes angekündigt: angefangen vom österlichen Mittagsgebet Regina Coeli am Sonntag über die Messe zum Pontifikatsbeginn und in der Woche darauf die Inbesitznahme der Päpstlichen Basiliken. Wie aus einer weiteren Mitteilung hervorgeht, bleiben die Kurienleiter bis auf Weiteres im Amt.

Am kommenden Sonntag, 18. Mai 2025, wird Papst Leo XIV. um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz die Messe zum Beginn seines Pontifikats feiern. Dieser lange erwartete Termin wurde an diesem Freitag von der Präfektur des Päpstlichen Hauses bekannt gegeben, gemeinsam mit weiteren Terminen des neuen Papstes für den Monat Mai. Zahlreiche hochrangige Gäste aus aller Welt werden dafür nach Rom strömen.



Am morgigen Samstag, 10. Mai, trifft sich der Papst mit den Kardinälen, während er am Sonntag, 11. Mai, von der zentralen Loggia der Basilika aus das Mariengebet Regina Coeli sprechen wird. Am 12. Mai (Montag) ist dann ein Treffen mit den Vertretern der Weltpresse geplant, die sich in den letzten Wochen in Rom aufgehalten haben, um über die Ereignisse vom Tod von Papst Franziskus bis zum Konklave zu berichten.

Treffen mit Kardinälen und Diplomaten

Für den 16. Mai ist ein Treffen mit den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten vorgesehen. Als erste der Päpstlichen Basiliken wird Papst Leo XIV. dann am Dienstag, 20. Mai, die Basilika St. Paul vor den Mauern in Besitz nehmen. Am folgenden Tag findet die erste Generalaudienz statt, wie gewohnt am Mittwoch.

Am Samstag, 24. Mai, findet dann ein weiteres Treffen statt, diesmal mit der römischen Kurie und den Angestellten des Vatikanstaates. Auch der Sonntag, 25. Mai, wird mit dem Mittagsgebet und der anschließenden Inbesitznahme der päpstlichen Basiliken S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore sehr ereignisreich.

Weitere Termine sind derzeit noch nicht bekanntgegeben.

Kurienspitzen bleiben im Amt

Wie aus einer Mitteilung des Vatikans vom Vormittag hervorgeht, behalten bis auf Weiteres alle Kurienleiter, darunter auch die Sekretäre, ihr Amt. Der neue Papst wolle erst mit Nachdenken, Gebet und Dialog zu einer endgültigen Entscheidung über Bestätigungen oder Neubesetzungen kommen.

