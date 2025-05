Papst Leo: Erste Ernennungen

Auch eine Abordnung aus seinem früheren Bistum Chiclayo in Peru besuchte den Papst an diesem Montag (@Vatican Media)

Papst Leo XIV. hat an diesem Montag, nur einen Tag nach seiner offiziellen Amtsübernahme, einige Ernennungen vorgenommen.

Der Generalvikar des Papstes für das Bistum Rom, Kardinal Baldassare Reina, wird auch Großkanzler des Päpstlichen Theologischen Instituts „Johannes Paul II“ für Fragen zu Ehe und Familie. Reina ist bereits Großkanzler der Päpstlichen Lateran-Universität.

Den Jesuiten Avelino Chicoma Bundo Chico ernannte Leo zum Bürochef im vatikanischen Entwicklungsdikasterium; dort war jener bislang als Offizial beschäftigt. Und der Erzbischof von Ajacco auf Korsika, Kardinal François-Xavier Bustillo, wird Leos Sondergesandter bei Feierlichkeiten im französischen Paray-le-Monial. Dort endet am 27. Juni ein Festjahr zur Erinnerung an Herz-Jesu-Visionen einer Ordensfrau, auf die sich Papst Franziskus in seiner letzten Enzyklika „Dilexit nos“ bezog.

