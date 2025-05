Bei der Heiligen Messe zum Beginn des Pontifikats von Papst Leo: 200.000 Menschen anwesend (@Vatican Media)

Papst Leo empfängt Ukraines Präsident Selenskij

Am Tag seiner Amtseinführung will Papst Leo XIV. den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij in Audienz empfangen. Das gab der vatikanische Pressesaal an diesem Sonntagmittag bekannt.

Bereits vor der Heiligen Messe sprach Leo mit der peruanischen Staatspräsidentin Dina Boluarte. In Peru hatte der Ordensmann Robert Francis Prevost acht Jahre als Bischof von Chiclayo gewirkt, er hat – neben der US-amerikanischen - auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Am Samstag hatte US-Außenminister Marco Rubio im vatikanischen Staatssekretariat vorgesprochen, wo ihn Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in Audienz empfing. Rubio ist Teil der US-amerikanischen Delegation bei der Amtseinführung des ersten US-amerikanischen Papstes.