Papst-Botschaft an Jugend in Mexiko: „Macht Lärm"

Über einhunderttausend junge Menschen haben im Rahmen des „Vitae-Festes“ in Mexiko-Stadt einen Gruß von Papst Franziskus erhalten. Die Video-Botschaft war vor dem Tod des argentinischen Papstes aufgezeichnet worden.

Während der Feier des Vitae-Festes auf dem zentralen Platz „Zócalo“ im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt wurde ein Video ausgestrahlt, das der Papst Mitte 2024 aufgenommen hatte. Im Rahmen des Jubiläums der Hoffnung rief er die Jugendlichen dazu auf, „Lärm zu machen“ und sich dafür einzusetzen, die Welt zu verändern.

Lärm machen und Dinge bewegen

„Ich weiß, dass ihr auf dem Zócalo versammelt seid. Und ihr seid versammelt, um zu empfangen und zu geben. Ihr seid nicht da, um zu schweigen, sondern um Lärm zu machen, um Dinge zu bewegen, mit Freude, um eine Botschaft zu empfangen und eine Botschaft zu übermitteln“, wandte sich Franziskus auf Spanisch an die jungen Leute. „Danke für diese Bereitschaft zu handeln! Denn es gibt viel Schlechtes in der Welt, und wir müssen es in Ordnung bringen. Aber es gibt auch viele schöne Dinge – und ihr seid es, die hier versammelt sind, weil ihr euch nach mehr sehnt“, so Franziskus.

Zum „Vitae-Fest“ hatten sich mehr als einhunderttausend junge Menschen versammelt, es handelt sich um eine von der Stiftung „Vitae Global“ organisierte Kultur- und Musik-Veranstaltung am symbolträchtigen Ort, um das Leben zu feiern und sich für die Förderung von Frieden und Versöhnung der Völker in der Welt einzusetzen. Die aufgezeichnete Videobotschaft des inzwischen verstorbenen Papstes bewegte bei dem Treffen die Gemüter.

Hoffnung für die Welt

Im Jubiläumsjahr „Pilger der Hoffnung“, das Katholikinnen und Katholiken weltweit begehe, trugen alle Anwesenden in Mexiko-Stadt ein weißes Taschentuch. Es war in Zeichen für die Lebendigkeit der jungen Menschen und den gemeinsamen Wunsch, die Fähigkeit zum Dialog wiederzuerlangen, um eine geschwisterlichere und solidarischere Gesellschaft aufzubauen.

„Vergesst niemals das weiße Taschentuch, das ihr seht und von dem sie zu euch sprechen: Dieses weiße Taschentuch ist immer die Hoffnung aller Sünder, so wie auch wir Sünder sind“, ging der Papst in seiner Videobotschaft auf das Symbol ein. „Möge Gott euch segnen, möge die Jungfrau von Guadalupe euch beschützen! Und vergesst nicht, für mich zu beten. Ich danke euch“, schließt das Video von Papst Franziskus.

der Papst.

(vatican news)