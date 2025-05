Papst Franziskus schenkte Kindern in Gaza ein Papamobil

Ein letztes Mal hat Papst Franziskus der leidenden Bevölkerung von Gaza seine Zuneigung gezeigt.

Die Caritas Jerusalem berichtete am Wochenende von einer der letzten karitativen Gesten des verstorbenen Papstes. Demnach schenkte Franziskus der örtlichen Caritas ein Papamobil, um Kindern so Zugang zu Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Das Vehikel werde derzeit zu einer mobilen Gesundheitsstation umgebaut.

„Das war eine konkrete, lebensrettende Aktion in einer Zeit, in der die Gesundheitsversorgung in Gaza fast völlig zusammengebrochen ist“, erklärte Peter Brune, Generalsekretär der Caritas Schweden, die das Umbauprojekt unterstützt. Weiter sagte Brune: „Das ist nicht nur ein Fahrzeug. Es ist eine Botschaft, dass die Welt die Kinder in Gaza nicht vergessen hat.“

Fatale Lage

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF wies zuletzt auf die fatale Lage der Kinder im Gaza-Streifen hin. Die Hilfsblockade und mehr als 18 Monate Krieg brächten Kinder und Familien im Gazastreifen an ihre Grenzen. Die Bombardements verhinderten den Zugang zu lebenswichtigen Gütern, Dienstleistungen und lebensrettender Versorgung.

(kna/unicef – pr)