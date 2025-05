Papst feiert Messe mit Augustinern in der Ordenszentrale

Papst Leo XIV. hat an diesem Dienstag einen Besuch in der Ordenszentrale der Augustiner gemacht, dort um 12 Uhr die Messe gefeiert und mit seinen Mitbrüdern zu Mittag gegessen. Das hat der vatikanische Pressesaal bestätigt.

Leo XIV., damals Pater Robert Francis Prevost, war von 2001 bis 2013 Ordensoberer der Augustiner gewesen. Die Ordenszentrale befindet sich unmittelbar am Petersplatz, der Amerikaner Prevost hatte in diesen 12 Jahren sein Büro dort. Mit dem heutigen Ordensoberen, dem Spanier Alejandro Moral Antón, verbindet den Papst eine langjährige Freundschaft, Moral Antón wirkte seinerzeit unter Generalprior Prevost als Generalvikar des Ordens.

Ein Video zeigt den ankommenden Papst in einem schwarzen Volkswagen mittlerer Größe mit Kennzeichen SCV1, dem Autokennzeichen des Papstes. Vorerst wohnt Leo XIV. weiterhin in seinem Appartment, das er als Kurienkardinal in den oberen Stockwerken des Gebäudes der Glaubensbehörde zugewiesen bekommen hatte. Von diesem Palazzo liegt die Ordenszentrale der Augustiner wenige Dutzend Meter entfernt.

(vatican news - gs)