Papst beim Regina Coeli: Kirche braucht geistliche Berufungen

Füreinander Hirten sein – das wünscht sich Papst Leo XIV. für alle Menschen, „je nach ihrem Lebensstand“. Junge Männer und Frauen brauchten glaubwürdige Vorbilder auf ihrem Berufsweg, so der Papst bei seinem ersten Mittagsgebet von der Loggia des Petersdomes aus. Die Kirche begeht an diesem Sonntag den Weltgebetstag für geistliche Berufungen.

Auf der Mittelloggia des Petersdoms betete der neugewählte Papst das Mittagsgebet der katholischen Kirche. 100.000 Menschen waren für diesen ersten offiziellen öffentlichen Auftritt des Kirchenoberhauptes nach seiner Wahl auf den Petersplatz gekommen. Auch dank der Anwesenheit zahlreicher Musikgruppen, die für ihr Jubiläum nach Rom gekommen waren, war der Moment besonders feierlich.

100.000 Menschen beim ersten Angelus

Glaubwürdige Vorbilder für Männer und Frauen

„Ich betrachte es als ein Geschenk Gottes, dass der erste Sonntag meines Dienstes als Bischof von Rom der Sonntag vom Guten Hirten ist“, sagte der Papst. Dieser 4. Sonntag der Osterzeit ist gleichzeitig der Weltgebetstag für geistliche Berufungen. Er freue sich, mit den Menschen auf dem Platz und „dem ganzen Volk Gottes um Berufungen zu beten, besonders um die zum Priestertum und zum Ordensleben. Die Kirche braucht sie dringend! Und es ist wichtig, dass junge Männer und Frauen in unseren Gemeinden Annahme, ein offenes Ohr und Ermutigung auf ihrem Berufungsweg finden, und dass sie auf glaubwürdige Vorbilder hochherzigen und hingebungsvollen Dienstes an Gott und ihren Brüdern und Schwestern zählen können.“

„Habt keine Angst“

Besonders den jungen Menschen rief der Augustinerpapst zu: „Habt keine Angst! Nehmt die Einladung der Kirche und Christi an.“

Regina Coeli mit Gesang

Leo XIV. grüßte und segnete Menschen aus allen Nationen, begleitet von zahlreichen Musikkapellen. An diesem Wochenende finden die zentralen Feiern zum Heiligen Jahr für Musikkapellen und Orchester in Rom statt – Fanfarenklänge, Marschmusik und ganz verschiedene Rhythmen sind zwei Tage lang rund um den Vatikan und in Rom zu hören. Die Musiker bereicherten mit ihrer Musik und ihren Darbietungen das Fest, so der Papst: „Das Fest Christi, des Guten Hirten: ja, er ist es, der die Kirche mit seinem Heiligen Geist leitet.“

Papst Leo XIV dankt der Menge

Das Regina Coeli trug der Papst mit Gesang vor - eine Neuheit, die von den Gläubigen mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Der Angelus, das Gebet des Engels des Herrn, ist das Mittagsgebet der katholischen Kirche. In der Osterzeit wird stattdessen das Regina Coeli gebetet, um an die Freude über die Auferstehung Christi zu erinnern. Die Päpste zeigen sich dazu jeden Sonntag am Fenster des Arbeitszimmers im Apostolischen Palast.

