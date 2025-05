Papst Leo empfängt Verantwortliche der Hilfswerke (@Vatican Media)

Papst: Frieden bringen, Grenzen überschreiten, Einheit leben

Papst Leo XIV. hat an diesem Donnerstag die Einheit der Kirche und gleichzeitig ihr weltweites Wirken betont. In einer Ansprache an die Päpstlichen Missionswerke rief das Kirchenoberhaupt dazu auf, „die Grenzen unserer jeweiligen Pfarreien, Diözesen und Nationen zu überschreiten“ und aller Welt den Frieden zu bringen.

Birgit Pottler - Vatikanstadt Die Päpstlichen Missionswerke seien das „wichtigste Mittel", um bei allen Getauften „ein missionarisches Verantwortungsbewusstsein zu wecken und kirchliche Gemeinschaften in Gebieten zu unterstützen, in denen die Kirche noch jung ist", sagte der Papst in der Audienz für die Teilnehmer der Jahrestagung der Päpstlichen Missionswerke. Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil angestrebte Erneuerung der Kirche und missionarischer Eifer der Christen seien „in unserer Zeit umso dringlicher". Botschaft des Friedens für eine verletzte Welt „Unsere Welt, die durch Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit verwundet ist, hat es nötig, die Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes zu hören und die versöhnende Kraft der Gnade Christi zu erfahren." Papst Leo mit dem Präfekten des Dikasteriums für die Evangelisierung, Kardinal Luis Antonio Tagle (@Vatican Media) „Unsere Welt, die durch Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit verwundet ist, hat es nötig, die Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes zu hören und die versöhnende Kraft der Gnade Christi zu erfahren" Kirche sei zunehmend dazu aufgerufen, „eine missionarische Kirche" zu werden, sagte der Papst – wie auch schon in seiner Predigt zum Pontifikatsbeginn am vergangenen Sonntag auf dem Petersplatz. Vor den Verantwortlichen der kirchlichen Hilfswerke aus 120 Ländern verwies Leo XIV. auch auf seine eigene pastorale Erfahrung in Peru und unterstrich: „Wir müssen allen Völkern, ja allen Geschöpfen die Verheißung des Evangeliums vom wahren und dauerhaften Frieden bringen." Hilfswerke als „Sauerteig missionarischen Eifers" Den Leitern der Hilfswerke schrieb der Papst ins Stammbuch, dem Besuch in Diözesen, Pfarreien und Gemeinden „einen hohen Stellenwert einzuräumen", die Mitglieder der Werke sollten weltweit „Sauerteig missionarischen Eifers" bei allen Gläubigen sein. Gemeinschaft und Universalität – für Leo XIV. sind dies die Grundpfeiler und die Sendung der Päpstlichen Missionswerke. Papst Leo grüßt Teilnehmende der Generalversammlung (@Vatican Media) Hintergrund: Die vier Zweige der Missionswerke Die Päpstlichen Missionswerke empfing Papst Leo anlässlich ihrer jährlichen Vollversammlung in Audienz. Die Werke unterstehen der Evangelisierungsbehörde und setzen sich aus vier Werken zusammen: dem Werk der Glaubensverbreitung, das unter anderem pastorale Programme, den Bau neuer Kirchen, die Gesundheitsversorgung und das Bildungswesen unterstützt; dem Kindermissionswerk, dem Werk des Heiligen Apostels Petrus für Zwecke des Klerus sowie der Missionsunion. Auch die Agentur Fides gehört zu den Missionswerken. (vatican news)