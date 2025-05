Papst betet am Grab seines Vorgängers

Papst Leo XIV. hat an diesem Samstagabend überraschend die römische Basilika Santa Maria Maggiore besucht. Dort betete er am Grab seines Vorgängers Franziskus.

Lesen Sie auch 10/05/2025 Leo XIV. besucht überraschend Marienheiligtum in Genazzano bei Rom Schon nach seiner Wahl zum Generaloberen der Augustiner hatte er in dem der „Mutter vom Guten Rat" gewidmeten Heiligtum gebetet, das den Augustinern anvertraut ist. Auch kurz nach ...

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Das teilte das vatikanische Presseamt mit. Leo war auf dem Rückweg von einem unangekündigten Besuch im Ort Genazzano in den Albaner Bergen. Dort hatte er vor einem Marienbild gebetet, das dem Augustinerorden anvertraut ist. Robert Francis Prevost, der am Donnerstag zum Papst gewählt wurde und den Namen Leo XIV. angenommen hat, gehört dem Augustinerorden an.

Vor der Rückkehr in den Vatikan machte der Wagenkonvoi des Papstes an der Marienbasilika Santa Maria Maggiore halt. Dort betete Leo einen Moment knieend am Grab von Franziskus (2013-25), der am Ostermontag gestorben ist und am 26. April auf seinen Wunsch hin in Maria Maggiore beigesetzt wurde. Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigten, dass Leo XIV. eine weiße Rose am Grab seines Vorgängers niederlegte.

(ANSA)

Eine weiße Rose für das Grab

Auch vor der „Salus Populi Romani“ verweilte der Papst kurze Zeit im Gebet. Die berühmteste Marienikone der Ewigen Stadt wird in einer Kapelle der Basilika aufbewahrt.

Anschließend kehrte er in den Vatikan zurück, wo er bis zum Abschluss der Arbeiten im Apostolischen Palast noch in seiner alten Unterkunft nächtigt, die sich im Gebäude der Glaubenskongregation befindet.

(vatican news)

Der Papst in Santa Maria Maggiore