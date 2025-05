Telefonat zwischen Leo XIV. und Selensky: Einladung in die Ukraine

Über seinen Social-Media-Kanal X hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj darüber informiert, dass er ein Telefonat mit dem neuen Papst geführt und ihm für seine Unterstützung gedankt habe. Auch eine Einladung in die Ukraine wurde ausgesprochen. „Ein solcher Besuch würde allen Gläubigen und unserem ganzen Volk wahre Hoffnung bringen“, so Selenskyj. Das vatikanische Presseamt bestätigte das Gespräch.

Lesen Sie auch 11/05/2025 Papst Leo XIV.: „Nie wieder Krieg!“ Im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren hat Papst Leo XIV. eindringlich zu einem Ende aller Kriegshandlungen aufgerufen. Nach dem gemeinsamen Mittagsgebet ...

„Ich habe mit Papst Leo XIV. gesprochen. Es war unser erstes Gespräch, aber es war bereits sehr herzlich und von großer Tiefe. Ich habe Seiner Heiligkeit für seine Unterstützung für die Ukraine und unser ganzes Volk gedankt“, so die Mitteilung des ukrainischen Präsidenten über seinen Social-Media-Account auf dem Nachrichtendienst X, in der er über sein Telefonat mit dem neu gewählten Papst berichtete. Das Gespräch wurde vom Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, bestätigt.

In einem langen Post drückte Selenskyj anschließend seine tiefe Wertschätzung für die Worte des Papstes während des Regina Coeli am Sonntag aus, in denen Leo XIV. die Notwendigkeit eines „gerechten und dauerhaften Friedens für unser Land und die Freilassung der Gefangenen“ unterstrichen hatte. Er fügte hinzu, dass er mit dem Papst „über die Tausenden von ukrainischen Kindern, die von Russland deportiert wurden“, gesprochen habe.

Leid der Ukraine im Herzen

Leo hatte bei seinem Regina Coeli von der Mittelloggia des Petersdoms aus am Sonntag bekräftigt, was auch sein direkter Vorgänger unermüdlich gefordert hatte, nämlich den Einsatz für einen baldmöglichen „echten, gerechten und dauerhaften Frieden" in dem Land zu erreichen. Er trage das Leid des geliebten ukrainischen Volkes in seinem Herzen, so Leo XIV. bei seinem ersten Mittagsgebet nach seiner Wahl zum Papst.

„Die Ukraine zählt auf die Hilfe des Vatikans, um sie zu ihren Familien zurückzubringen. Ich habe den Papst über die Vereinbarung zwischen der Ukraine und unseren Partnern informiert, wonach ab heute ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand für mindestens 30 Tage gelten soll“, schreibt der Präsident. „Ich habe auch die Bereitschaft der Ukraine zu weiteren Verhandlungen in jedem Format, einschließlich direkter Gespräche, bekräftigt - eine Position, die wir wiederholt betont haben.“

Abschließend erklärt Selenskyj, er habe Papst Leo XIV. zu einem apostolischen Besuch in die Ukraine eingeladen: „Ein solcher Besuch würde allen Gläubigen und unserem ganzen Volk wahre Hoffnung bringen. Wir haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben und in naher Zukunft ein persönliches Treffen zu arrangieren.“

(vatican news - cs)