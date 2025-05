Leo XIV. am Kapitol: „Für euch und mit euch ein Römer“

Papst Leo XIV. hat der Stadt Rom seine Nähe bekundet. Vor Inbesitznahme seines Bischofssitzes im Lateran machte er einen Zwischenstopp am römischen Kapitol. Bürgermeister Roberto Gualtieri versicherte ihm dort die Zusammenarbeit der römischen Stadtverwaltung.

Anne Preckel – Vatikanstadt

Der Bischof von Rom und der Bürgermeister von Rom trafen sich auf der Piazza dell'Ara Coeli am Fuße des Kapitolshügels, auf dem sich der Sitz der bürgerlichen und demokratischen Verwaltung der Stadt befindet. Leo XIV. hielt eine kurze Ansprache, spendete seinen apostolischen Segen und fuhr danach zur Lateranbasilika weiter, um seinen Bischofssitz in Besitz zu nehmen.

Papst Leo XIV. und Bürgermeister Roberto Gualtieri (@Vatican Media)

Schwere, aufregende Verantwortung

„Unmittelbar nach meiner Wahl habe ich die auf dem Petersplatz versammelten Brüder und Schwestern daran erinnert, dass ich ein Christ mit ihnen und ein Bischof für sie bin: Heute kann ich in besonderer Weise sagen, dass ich für euch und mit euch ein Römer bin!“, sagte Leo XIV. vor Bürgermeister Gualtieri und den anderen Vertretern der Stadt. Als „Pfarrer dieser Diözese“ fühle er eine „schwere, aber auch aufregende Verantwortung, alles ihren Mitgliedern zu dienen“, formulierte der Papst.

Ausdrücklich dankte er der römischen Stadtverwaltung für ihr Engagement und die Zusammenarbeit im Heiligen Jahr, zu dem zusätzliche Pilger aus allen Erdteilen nach Rom strömen. Er wünsche sich, formulierte Leo XIV. weiter, „dass Rom, das durch den Reichtum seines historischen und künstlerischen Erbes unvergleichlich ist, sich immer auch durch jene Werte der Menschlichkeit und der Zivilisation auszeichnet, die aus dem Evangelium ihren Lebenssaft schöpfen. In diesem Sinne erteile ich dieser Stadt und allen ihren Bewohnern den Apostolischen Segen.“

Papst Leo vor der Treppe zum Kapitol in Rom (@Vatican Media)

Stadt Rom ist Verbündete

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri versicherte Papst Leo XVI. Zusammenarbeit und Unterstützung bei seiner Mission. „Seien Sie versichert, dass wir und die ganze Stadt Rom Ihre Verbündeten sein werden. Wir freuen uns, dass Rom nun Ihre Stadt ist, und wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre neue Aufgabe“, wandte er sich an den neuen Papst.



In seinem Grußwort stellte Gualtieri gemeinsame Berufungen Roms und der Kirche ins Zentrum, darunter Frieden, Dialog und Gerechtigkeit: „Diese Stadt ist bereit, Sie zu begleiten und dazu beizutragen, das Paradigma einer neuen Politik, neuer Beziehungen zwischen Völkern und Staaten, eines verbesserten Sozialmodells zu bekräftigen“, formulierte der römische Bürgermeister. Als gemeinsames Aktionsfeld benannte er konkret die Fortsetzung des Heiligen Jahres, das Papst Franziskus an Weihnachten 2024 eröffnet hatte. Im Rahmen des Jubiläumsjahres zum Thema Hoffnung steht bald ein großes Jugendtreffen auf dem Programm.

Eine Vision für die Stadt

Das Heilige Jahr hat sich laut Gualtieri positiv auf Rom ausgewirkt, der versicherte, die Stadt solle „gerechter, nachhaltiger und integrativer“ werden. Dabei entwarf er die Vision einer Metropole, die „fortschrittliches Laboratorium ziviler Entwicklung“ sein wolle und Wege zur „Verteidigung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und der Arbeit“ suche. „Vor allem müssen wir uns um die letzten, die Schwächsten kümmern“, betonte der Mitte-links-Politiker, der der Partei „Partito Democratico“ (PD) angehört. Gualtieri verwies auf Herausforderungen durch Technologien und künstliche Intelligenz, die Notwendigkeit, besonders junge Leute zu unterstützen, und er erwähnte städtische Randgebiete. Diese haben teils mit Armut und hoher Kriminalität, schlechter Verkehrsanbindung und kultureller Unterversorgung zu kämpfen.

Franziskus 2024 am Kapitol

Im Kontext des laufenden Heiligen Jahres haben die römische Stadtverwaltung und der Vatikan ihre Zusammenarbeit intensiviert. Papst Franziskus hatte im Juni 2024 das römische Kapitol besucht und Bürgermeister Gualtieri getroffen. Die Begegnung eines Papstes, der auch Bischof von Rom ist, und des Bürgermeisters der Stadt Rom hat Tradition und erinnert an das besondere Zusammenspiel von weltlicher und kirchlicher Leitung in der Ewigen Stadt. Dass ein neugewählter Papst die römische Stadtregierung am Kapitol besucht, hat sich im letzten Jahrhundert etabliert.



(vatican news – pr)