Leo XIV. besucht überraschend Marienheiligtum in Genazzano bei Rom

Schon nach seiner Wahl zum Generaloberen der Augustiner war er in das Heiligtum bei Rom gefahren, um in dem der „Muttergottes vom Guten Rat" gewidmeten Heiligtum zu beten, das den Augustinern anvertraut ist. Auch kurz nach seiner Wahl zum Papst besuchte er an diesem Samstag die kleine Gemeinde Genazzano südöstlich von Rom, in der der Wallfahrtsort liegt.

„Heute Nachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, hat Papst Leo XIV. in privater Form das Heiligtum der Mutter des Guten Rates in Genazzano besucht“, teilte nach dem Eintreffen des Papstes das vatikanische Presseamt mit. Das Heiligtum, das von den Mitgliedern des Augustinerordens betreut wird, beherbergt ein antikes Bildnis der Jungfrau Maria, das dem Orden besonders am Herzen liegt und auch mit dem Gedenken an Leo XIII. verbunden ist.

In der Gemeinde erinnerte man sich auch noch gut an den Besuch des damaligen Kardinals im vergangenen Jahr, als er am 25. April, an dem traditionell des Erscheinens der Jungfrau in dem kleinen Heiligtum bei Rom gedacht wurde, dem Pontifikalamt in der Basilika der Mutter vom Guten Rat vorstand.

Empfangen wurde der erste Augustiner auf dem Papstthron durch den Ortsbischof, den Bürgermeister der Gemeinde und eine Musikkapelle, ebenso begrüßte ihn der Rektor des Wallfahrtsortes, P. Ludovico Centra.

Mit der in dem Wallfahrtsort verehrten „Muttergottes vom Guten Rat“ verbindet den neuen Papst eine innige Beziehung: So ist auch seine Heimatprovinz in Chicago, die er später auch leitete, der „Mutter vom Guten Rat“ geweiht. Sein erster Ausflug nach der Wahl zum Generaloberen der Augustiner 2001 in Rom führte ihn eigener Aussage nach in die kleine Gemeinde, in der das Heiligtum liegt.

Bei seinem Besuch in Genazzano im vergangenen Jahr feierte er auch die Messe. In seiner Predigt hatte er gesagt: „Die Aufnahme, die Gnade und der Trost, die wir von der Mutter vom Guten Rat empfangen, sind wirklich eine Inspiration, die uns in unseren Familien helfen sollte, aber auch dafür, um eine einzige Familie in der Welt zu werden. Sie lehrt uns – in einer Zeit voller Konflikte, Gewalt und vieler Schwierigkeiten –, dass wir alle berufen sind, Familie zu sein, den Frieden, die Versöhnung, das Verständnis und die Fähigkeit zu fördern, zu vergeben, wenn es notwendig ist.“

(vatican news - cs)