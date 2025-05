Leo XVI.: Dikasterien, Becciu und Botschafter

Papst Leo XIV. hat an diesem Dienstag Spitzenvertreter des vatikanischen Entwicklungsdikasteriums empfangen. Auch traf er Kardinal Becciu und den neuen ägyptischen Botschafter.

Laut Vatikanangaben empfing Leo XIV. am Morgen Schwester Alessandra Smerilli F.M.A., Sekretärin des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, sowie den Untersekretär derselben Vatikanbehörde, Kardinal Fabio Baggio. Die italienische Ökonomin Smerilli sitzt zudem in einer Päpstlichen Kommission, die sich um Haushaltsbelange des Governatorats des Staates der Vatikanstadt kümmert. Kardinal Baggio ist auch Berater für die vatikanische Vermögensverwaltung APSA. Präfekt des Dikasteriums ist der kanadische Kardinal Michael Czerny.

Außerdem traf Leo XIV. an diesem Dienstag Kardinal Giovanni Angelo Becciu, der auf die Teilnahme am jüngsten Konklave verzichtete hatte, aus dem Leo XIV. als Papst hervorging. Becciu war 2023 im Zusammenhang mit einer verlustreichen Immobilieninvestition des Vatikans in London vom Vatikangericht zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, legte jedoch Berufung ein. Papst Franziskus hatte ihm 2020 die Kardinalsrechte entzogen.

Ägyptens Botschafter im Vatikan

Wie aus dem offiziellen Besuchsprogramm des Papstes weiter hervorgeht, war zudem der Botschafter der Arabischen Republik Ägypten im Vatikan. Zu Inhalten des Gespräches wurde zunächst nichts bekannt. Hussein El Saharty überreichte Leo XIV. an diesem Dienstag sein Beglaubigungsschreiben.

Der 1968 geborene Moslem wurde an einer katholischen Schule der La Salle-Brüder ausgebildet und schloss ein Studium der Politikwissenschaften ab, bevor er die diplomatische Laufbahn einschlug.

Ernennungen

Außerdem hat der Papst einen neuen Bischof in Venezuela ernannt, wie der Vatikan an diesem Dienstag bekanntgab. Alexander Rivera Vielma, Mitglied des Klerus der Metropolitan-Erzdiözese Mérida und bisher Generalvikar und Pfarrer von San Miguel Arcángel del Llano, ist demnach neuer Bischof von San Carlos de Venezuela.

Neuer Militärbischof für die Slowakei wird der Kapuzinerpater Pavol Šajgalik, wie weiter bekannt wurde. Er wurde 1964 in Bratislava geboren und war zuletzt Kaplan der Katholischen Gemeinschaft in der Schweiz. Der Papst nahm zugleich den Rücktritt von Šajgaliks Vorgänger, František Rábek, von der pastoralen Leitung des Militärordinariats für die Slowakei an.

Pavol Šajgalik war während des kommunistischen Regimes heimlich in den Orden der Kapuzinerbrüder eingetreten. Er besuchte die Theologische Fakultät der Universität Wien, 1993 wurde er Priester. Im Militärordinariat bekleidete er bereits verschiedene Ämter. Seit 2019 war er Geistlicher Assistent der Slowakischen Katholischen Mission in der Schweiz mit Sitz in Zürich.

(vatican news – pr)